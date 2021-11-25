https://ria.ru/20211125/mid-1760704938.html

Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения

Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 25.11.2021

Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения

Москва призывает Париж и Берлин перестать заниматься политическими спекуляциями и побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:51

2021-11-25T13:51

2021-11-25T13:51

в мире

киев

франция

мария захарова

"нормандская четверка"

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Париж и Берлин перестать заниматься политическими спекуляциями и побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, российская сторона "уже таких фантазий наслушалась, что пришлось… опубликовать нотную переписку". Она также добавила, что Москва, как это очевидно из опубликованных документов, не отказывалась от проведения встречи в "нормандском формате"."Мы призываем Германию и Францию перестать заниматься политическими спекуляциями, конъюнктурными и искажающими реальность пиар-акциями и всерьез задуматься о побуждении Киева к выполнению своих обязательств", - отметила Захарова.

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киев

франция

россия

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в мире, киев, франция, мария захарова, "нормандская четверка", минские соглашения, россия