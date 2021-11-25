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Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения
Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 25.11.2021
Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения
Москва призывает Париж и Берлин перестать заниматься политическими спекуляциями и побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:51
2021-11-25T13:51
2021-11-25T13:51
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киев
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мария захарова
"нормандская четверка"
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Париж и Берлин перестать заниматься политическими спекуляциями и побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, российская сторона "уже таких фантазий наслушалась, что пришлось… опубликовать нотную переписку". Она также добавила, что Москва, как это очевидно из опубликованных документов, не отказывалась от проведения встречи в "нормандском формате"."Мы призываем Германию и Францию перестать заниматься политическими спекуляциями, конъюнктурными и искажающими реальность пиар-акциями и всерьез задуматься о побуждении Киева к выполнению своих обязательств", - отметила Захарова.
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в мире, киев, франция, мария захарова, "нормандская четверка", минские соглашения, россия
Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения
Захарова: Москва призвала Париж и Берлин перестать заниматься политическими спекуляциями