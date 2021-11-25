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МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе
МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021
МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе
Киевские власти нагнетают напряженность в Донбассе, силовики ведут наступательные действия в некоторых районах, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:11
2021-11-25T13:44
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киевские власти нагнетают напряженность в Донбассе, силовики ведут наступательные действия в некоторых районах, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.По ее словам, ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу. "Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — сказала дипломат.Она отметила, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки.Захарова также обратила внимание на массированную информационно-политическую кампанию, которая заключается в нагнетании антироссийской истерии.В последние недели напряженность в Донбассе серьезно возросла. В конце октября украинские силовики заявили, что впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", а на днях отчитались об использовании американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Как отмечал президент России Владимир Путин, поставками вооружений США обостряют ситуацию в зоне конфликта, а Германия и Франция фактически потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Тем не менее, подчеркнул Путин, альтернативы выполнению "Минска-2" нет.
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
13:11 25.11.2021 (обновлено: 13:44 25.11.2021)
 
МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе

Представитель МИД Захарова: ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киевские власти нагнетают напряженность в Донбассе, силовики ведут наступательные действия в некоторых районах, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу.
"Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — сказала дипломат.
Она отметила, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки.
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Захарова также обратила внимание на массированную информационно-политическую кампанию, которая заключается в нагнетании антироссийской истерии.
"Должно это все, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране. Ну и переключить это внимание на некие временные угрозы извне", — считает представитель МИД.
В последние недели напряженность в Донбассе серьезно возросла. В конце октября украинские силовики заявили, что впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", а на днях отчитались об использовании американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Как отмечал президент России Владимир Путин, поставками вооружений США обостряют ситуацию в зоне конфликта, а Германия и Франция фактически потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Тем не менее, подчеркнул Путин, альтернативы выполнению "Минска-2" нет.
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