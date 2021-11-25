https://ria.ru/20211125/mid-1760694075.html

МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе

МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021

МИД рассказал о наступательных действиях Киева в Донбассе

Киевские власти нагнетают напряженность в Донбассе, силовики ведут наступательные действия в некоторых районах, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:11

2021-11-25T13:11

2021-11-25T13:44

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киевские власти нагнетают напряженность в Донбассе, силовики ведут наступательные действия в некоторых районах, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.По ее словам, ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу. "Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — сказала дипломат.Она отметила, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки.Захарова также обратила внимание на массированную информационно-политическую кампанию, которая заключается в нагнетании антироссийской истерии.В последние недели напряженность в Донбассе серьезно возросла. В конце октября украинские силовики заявили, что впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", а на днях отчитались об использовании американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Как отмечал президент России Владимир Путин, поставками вооружений США обостряют ситуацию в зоне конфликта, а Германия и Франция фактически потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Тем не менее, подчеркнул Путин, альтернативы выполнению "Минска-2" нет.

https://ria.ru/20211123/donbass-1760317803.html

https://ria.ru/20211124/donbass-1760630336.html

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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия