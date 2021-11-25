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В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза - РИА Новости, 25.11.2021
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
В Московском физико-техническом институте прокомментировали решение американских властей ввести санкции против вуза. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:58
2021-11-25T12:18
образование - общество
долгопрудный
сша
московский физико-технический институт
министерство торговли сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Московском физико-техническом институте прокомментировали решение американских властей ввести санкции против вуза.Там также выразили надежду, что эти меры не отразятся на контактах с американскими университетами."Мы очень надеемся, что &lt;…&gt; Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.О решении Бюро промышленности и безопасности США (входит в Минторг) ввести ограничения против МФТИ стало известно накануне. В ведомстве объяснили это тем, что вуз "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Теперь МФТИ подпадает под "презумпцию отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии, пояснили там.
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образование - общество, долгопрудный, сша, московский физико-технический институт, министерство торговли сша
09:58 25.11.2021 (обновлено: 12:18 25.11.2021)
 
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза

В МФТИ удивились решению США ввести экспортные ограничения против вуза

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроведение научных исследований в клеточном блоке в лаборатории разработки инновационных лекарственных средств
Проведение научных исследований в клеточном блоке в лаборатории разработки инновационных лекарственных средств - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Московском физико-техническом институте прокомментировали решение американских властей ввести санкции против вуза.

"Мы удивлены решением официальных властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, попадающих под экспортные санкции", — сообщили в пресс-службе.

Там также выразили надежду, что эти меры не отразятся на контактах с американскими университетами.
"Мы очень надеемся, что <…> Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
О решении Бюро промышленности и безопасности США (входит в Минторг) ввести ограничения против МФТИ стало известно накануне. В ведомстве объяснили это тем, что вуз "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Теперь МФТИ подпадает под "презумпцию отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии, пояснили там.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
 
Образование - ОбществоДолгопрудныйСШАМосковский физико-технический институтМинистерство торговли США
 
 
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