https://ria.ru/20211125/mfti-1760655086.html

В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза

В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза - РИА Новости, 25.11.2021

В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза

В Московском физико-техническом институте прокомментировали решение американских властей ввести санкции против вуза. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:58

2021-11-25T09:58

2021-11-25T12:18

образование - общество

долгопрудный

сша

московский физико-технический институт

министерство торговли сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Московском физико-техническом институте прокомментировали решение американских властей ввести санкции против вуза.Там также выразили надежду, что эти меры не отразятся на контактах с американскими университетами."Мы очень надеемся, что <…> Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.О решении Бюро промышленности и безопасности США (входит в Минторг) ввести ограничения против МФТИ стало известно накануне. В ведомстве объяснили это тем, что вуз "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Теперь МФТИ подпадает под "презумпцию отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии, пояснили там.

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760635571.html

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образование - общество, долгопрудный, сша, московский физико-технический институт, министерство торговли сша