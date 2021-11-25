Дипломаты из 20 стран пришли на суд по "Международному Мемориалу"*
Дипломаты из 20 стран пришли в Верховный суд на заседание по "Международному Мемориалу"*
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дипломаты из более чем 20 стран пришли в Верховный суд РФ, который рассматривает иск о ликвидации "Международного Мемориала"* , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
23 ноября, 12:36В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
* Организация признана иностранным агентом в России