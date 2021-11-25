https://ria.ru/20211125/mchs-1760646712.html

При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек

При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек - РИА Новости, 25.11.2021

При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек

Пожар произошел в торговом центре в Омске, были эвакуированы 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:28

2021-11-25T08:28

2021-11-25T08:28

происшествия

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре в Омске, были эвакуированы 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Отмечается, что пожар был локализован на 10 квадратных метрах, пострадавших нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/kuban-1760581615.html

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)