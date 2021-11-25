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При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек
При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек - РИА Новости, 25.11.2021
При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек
Пожар произошел в торговом центре в Омске, были эвакуированы 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:28
2021-11-25T08:28
2021-11-25T08:28
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре в Омске, были эвакуированы 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Отмечается, что пожар был локализован на 10 квадратных метрах, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек
При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек, пострадавших нет