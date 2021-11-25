https://ria.ru/20211125/matvienko-1760718456.html
Матвиенко предложила выработать этические принципы использования технологий
Матвиенко предложила выработать этические принципы использования технологий - РИА Новости, 25.11.2021
Матвиенко предложила выработать этические принципы использования технологий
Нужно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в медицине, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:46
2021-11-25T14:46
2021-11-25T14:46
общество
технологии
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Нужно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в медицине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Выявив неспособность многих государств к мобилизации в чрезвычайных условиях, пандемия в то же время стала мощным драйвером развития технологий и коммуникаций. Внедрение телемедицины и искусственного интеллекта значительно упрощает получение медицинской помощи миллионам пациентов, повышает качество обслуживания", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".Она подчеркнула, что сегодня инновации - не просто один из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка. Это ключевой инструмент развития национальных систем здравоохранения."Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан. Найти баланс между соблюдением прав на использование персональных данных и интенсивным развитием технологии во благо всего человечества", - уверена парламентарий.По ее мнению, в условиях пандемии медицина может стать прекрасной платформой для апробации такой совместной работы. "Ведь от эффективности использования технологических достижений во многом будет зависеть устойчивость мировой системы перед лицом других, не менее серьёзных вызовов", - заключила Матвиенко.
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общество, технологии, валентина матвиенко
Матвиенко предложила выработать этические принципы использования технологий
Спикер Совфеда Матвиенко: нужно выработать этические принципы использования "цифры"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости.
Нужно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в медицине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Выявив неспособность многих государств к мобилизации в чрезвычайных условиях, пандемия в то же время стала мощным драйвером развития технологий и коммуникаций. Внедрение телемедицины и искусственного интеллекта значительно упрощает получение медицинской помощи миллионам пациентов, повышает качество обслуживания", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".
Она подчеркнула, что сегодня инновации - не просто один из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка. Это ключевой инструмент развития национальных систем здравоохранения.
"Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан. Найти баланс между соблюдением прав на использование персональных данных и интенсивным развитием технологии во благо всего человечества", - уверена парламентарий.
По ее мнению, в условиях пандемии медицина может стать прекрасной платформой для апробации такой совместной работы. "Ведь от эффективности использования технологических достижений во многом будет зависеть устойчивость мировой системы перед лицом других, не менее серьёзных вызовов", - заключила Матвиенко.