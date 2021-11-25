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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211125/madonna-1760687064.html
Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов
Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов - РИА Новости, 25.11.2021
Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов
Мадонна поделилась кадрами откровенной фотосессии в социальных сетях. Певица показала поклонникам кадры на кровати, где она позирует в сетчатых колготках,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:50
2021-11-25T12:50
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мадонна поделилась кадрами откровенной фотосессии в социальных сетях. Певица показала поклонникам кадры на кровати, где она позирует в сетчатых колготках, туфлях на шпильке и вызывающем белье.На некоторых фото эпатажная звезда оголила грудь, что вызвало бурное обсуждение поклонников. Среди подписчиков оказалось много русскоязычных пользователей, которые принялись обсуждать, стоит ли выкладывать на всеобщее обозрение столь провокационные фото 63-летней женщине.Другие пользователи не согласились с осуждающим мнением – они решили, что Мадонна осталась верна своему скандальному образу, который и сделал ее звездой.Мадонну и раньше критиковали за слишком откровенные наряды, например, на выступление на MTV Video Music Awards. Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом.
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знаменитости
12:50 25.11.2021
 
Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов

Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов в своем Instagram

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс
Мадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мадонна поделилась кадрами откровенной фотосессии в социальных сетях. Певица показала поклонникам кадры на кровати, где она позирует в сетчатых колготках, туфлях на шпильке и вызывающем белье.
На некоторых фото эпатажная звезда оголила грудь, что вызвало бурное обсуждение поклонников. Среди подписчиков оказалось много русскоязычных пользователей, которые принялись обсуждать, стоит ли выкладывать на всеобщее обозрение столь провокационные фото 63-летней женщине.
© Фото : @madonna/InstagramПевица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : @madonna/Instagram

"Неужели ничего нового она как артист придумать уже 40 лет не может, кроме как попу в незаштопанных панталонах показывать? Раньше это было интересно ново и эротично, сейчас я представляю, что ее сын это фотографирует", – написали в комментариях.

Другие пользователи не согласились с осуждающим мнением – они решили, что Мадонна осталась верна своему скандальному образу, который и сделал ее звездой.

"Собрались будущие бабки и дедки и обсуждают, доживут ли они до такого возраста, не говоря про то, чтобы так выглядеть", – поделились мнением подписчики.

Мадонну и раньше критиковали за слишком откровенные наряды, например, на выступление на MTV Video Music Awards. Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом.
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