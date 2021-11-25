https://ria.ru/20211125/madonna-1760687064.html

Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов

Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов - РИА Новости, 25.11.2021

Мадонна оголила грудь и спровоцировала бурное обсуждение русских фанатов

Мадонна поделилась кадрами откровенной фотосессии в социальных сетях. Певица показала поклонникам кадры на кровати, где она позирует в сетчатых колготках,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:50

2021-11-25T12:50

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мадонна поделилась кадрами откровенной фотосессии в социальных сетях. Певица показала поклонникам кадры на кровати, где она позирует в сетчатых колготках, туфлях на шпильке и вызывающем белье.На некоторых фото эпатажная звезда оголила грудь, что вызвало бурное обсуждение поклонников. Среди подписчиков оказалось много русскоязычных пользователей, которые принялись обсуждать, стоит ли выкладывать на всеобщее обозрение столь провокационные фото 63-летней женщине.Другие пользователи не согласились с осуждающим мнением – они решили, что Мадонна осталась верна своему скандальному образу, который и сделал ее звездой.Мадонну и раньше критиковали за слишком откровенные наряды, например, на выступление на MTV Video Music Awards. Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом.

https://ria.ru/20210809/madonna-1745100759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости