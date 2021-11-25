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https://ria.ru/20211125/lukashenko-1760791725.html
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну - РИА Новости, 25.11.2021
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, используя тему миграционного кризиса на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:43
2021-11-25T22:20
в мире
сша
белоруссия
нато
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, используя тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС.Как сообщило в четверг агентство "Sputnik", данное заявление белорусский президент сделал в четверг на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции."Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.Он заявил, что американцы "любят чужими руками воевать". "Они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять (будет – ред.) доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", - констатировал Лукашенко."Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался (Белоруссия - ред.), мешает им, надо его срезать. И будут резать", - отметил глава государства.Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события, разворачивающиеся вокруг Белоруссии. "Это нацелено против них прежде всего (против России – ред.). А как туда подобраться, если Украина и Беларусь (географически рядом с Россией – ред.)? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - констатировал глава белорусского государства.Он добавил, что, в свою очередь, Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от множества внутренних проблем, противоречий с Евросоюзом. Например, от конфликта с Евросоюзом по поводу верховенства внутреннего законодательства над международным. "Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать", - сказал Лукашенко. Кроме того, по его словам, раскручивание темы миграционного кризиса и привлечение поддержки США выгодно борющимся друг с другом политическим элитами Польши.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем, некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске отвергали эти обвинения. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html
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в мире, сша, белоруссия, нато, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:43 25.11.2021 (обновлено: 22:20 25.11.2021)
 
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну

Лукашенко обвинил США в желании развязать войну, используя тему миграционного кризиса

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, используя тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС.
Как сообщило в четверг агентство "Sputnik", данное заявление белорусский президент сделал в четверг на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
16:53
Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов
"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что американцы "любят чужими руками воевать". "Они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять (будет – ред.) доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", - констатировал Лукашенко.
"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался (Белоруссия - ред.), мешает им, надо его срезать. И будут резать", - отметил глава государства.
Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события, разворачивающиеся вокруг Белоруссии. "Это нацелено против них прежде всего (против России – ред.). А как туда подобраться, если Украина и Беларусь (географически рядом с Россией – ред.)? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - констатировал глава белорусского государства.
Он добавил, что, в свою очередь, Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от множества внутренних проблем, противоречий с Евросоюзом. Например, от конфликта с Евросоюзом по поводу верховенства внутреннего законодательства над международным. "Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать", - сказал Лукашенко. Кроме того, по его словам, раскручивание темы миграционного кризиса и привлечение поддержки США выгодно борющимся друг с другом политическим элитами Польши.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
14:43
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем, некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске отвергали эти обвинения. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреСШАБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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