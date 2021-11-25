https://ria.ru/20211125/lugansk-1760648942.html
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск - РИА Новости, 25.11.2021
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Российская автоколонна доставила гуманитарную помощь жителям самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:58
2021-11-25T08:58
2021-11-25T10:47
в мире
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Российская автоколонна доставила гуманитарную помощь жителям самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 104-го конвоя МЧС России прибыли в Луганск", — сказал собеседник агентства.Как заявляли в спасательном ведомстве, колонна доставит в Донбасс более 200 тонн изделий медицинского назначения.Предыдущий конвой прибыл в ДНР и ЛНР 14 октября. Тогда он привез 270 тонн гуманитарных грузов.Пятнадцатого ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. Кроме того, документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.В Киеве это расценили как грубое вмешательство во внутренние дела и направили Москве ноту протеста. Власти ДНР отметили, что указ стал важным гуманитарным шагом, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест. Российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов назвал этот документ вынужденным ответом на действия Киева и путем к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска.
https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html
https://ria.ru/20211122/mirotvorets-1760228835.html
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в мире, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, россия
08:58 25.11.2021 (обновлено: 10:47 25.11.2021)
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск