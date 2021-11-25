https://ria.ru/20211125/lugansk-1760648942.html

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск - РИА Новости, 25.11.2021

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Российская автоколонна доставила гуманитарную помощь жителям самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:58

2021-11-25T08:58

2021-11-25T10:47

в мире

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Российская автоколонна доставила гуманитарную помощь жителям самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 104-го конвоя МЧС России прибыли в Луганск", — сказал собеседник агентства.Как заявляли в спасательном ведомстве, колонна доставит в Донбасс более 200 тонн изделий медицинского назначения.Предыдущий конвой прибыл в ДНР и ЛНР 14 октября. Тогда он привез 270 тонн гуманитарных грузов.Пятнадцатого ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. Кроме того, документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.В Киеве это расценили как грубое вмешательство во внутренние дела и направили Москве ноту протеста. Власти ДНР отметили, что указ стал важным гуманитарным шагом, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест. Российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов назвал этот документ вынужденным ответом на действия Киева и путем к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html

https://ria.ru/20211122/mirotvorets-1760228835.html

луганск

луганская народная республика

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, россия