https://ria.ru/20211125/liven-1760765171.html
Синоптик предупредил о субтропическом тепле в Москве
Синоптик предупредил о субтропическом тепле в Москве - РИА Новости, 25.11.2021
Синоптик предупредил о субтропическом тепле в Москве
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, воздух прогреется до плюс 7 градусов,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:53
2021-11-25T17:53
2021-11-25T19:03
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока лишь символически (на 0,3 градуса) превышает многолетнюю статистику, но сезон, по всей видимости, закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом. К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", - рассказал Тишковец.По его словам, оттепель будет постепенно усиливаться, и 30 ноября выйдет на пик, когда столбики термометров в Москве в течение суток будут колебаться от плюс 4 до плюс 6, по области от плюс 2 до плюс 7."При таком сценарии, вероятно, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году – тогда максимальный термометр показал плюс 5,8", - сказал Тишковец.По его словам, такая необычайно теплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 миллиметров."Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20211125/teplo-1760641656.html
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, россия
17:53 25.11.2021 (обновлено: 19:03 25.11.2021)
Синоптик предупредил о субтропическом тепле в Москве
Синоптик "Фобос" Тишковец: осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Осень в Москве
закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока лишь символически (на 0,3 градуса) превышает многолетнюю статистику, но сезон, по всей видимости, закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом. К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья
с аномально высоким температурным фоном на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", - рассказал Тишковец.
По его словам, оттепель будет постепенно усиливаться, и 30 ноября выйдет на пик, когда столбики термометров в Москве в течение суток будут колебаться от плюс 4 до плюс 6, по области от плюс 2 до плюс 7.
"При таком сценарии, вероятно, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году – тогда максимальный термометр показал плюс 5,8", - сказал Тишковец.
По его словам, такая необычайно теплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 миллиметров.
"Это около 1/3 от всего месячного объема небесной влаги. Осень-2021 закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем", - заключил синоптик.
"Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы", - сообщил Тишковец.