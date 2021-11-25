https://ria.ru/20211125/litva-1760739633.html
В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая
В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая - РИА Новости, 25.11.2021
В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая
Депутат Европарламента от Литвы, бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс считает, что в условиях кризиса отношений с Китаем республика получает новые... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
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андрюс кубилюс
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы, бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс считает, что в условиях кризиса отношений с Китаем республика получает новые возможности для развития бизнеса благодаря экономической поддержке США,Ранее Китай в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах."Я вижу, что США прибегают к вполне конкретным действиям, чтобы уравновесить все те возможные потери, которые литовский бизнес может понести из-за санкций Китая. Таким образом, мы точно не остаемся одни, и (перед нами – ред.) открываются гораздо большие возможности и рынки", - сказал Кубилюс новостному изданию DELFI.Депутат Европарламента заметил, что на этой неделе в США находится министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который в ходе своего визита обсуждает соглашения, потенциально полезные для литовской экономики.Кубилюс также признал, что объем экономических связей Литвы с Китаем был весьма невелик и подчеркнул, что "завязывая отношения с такими экономиками, которые управляются авторитарными режимами, всегда можно столкнуться с риском, что авторитарный режим решит прибегнуть к каким-нибудь санкциям, им не понравится какое-нибудь название, какое-нибудь слово в политике и так далее".
https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html
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в мире, сша, вильнюс, андрюс кубилюс, европарламент
В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая
Депутат ЕП от Литвы Кубилюс: давление Китая на Литву компенсируется поддержкой США
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Депутат Европарламента
от Литвы
, бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс
считает, что в условиях кризиса отношений с Китаем
республика получает новые возможности для развития бизнеса благодаря экономической поддержке США
,
Ранее Китай в связи с открытием в Вильнюсе
представительства Тайваня
принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
"Я вижу, что США прибегают к вполне конкретным действиям, чтобы уравновесить все те возможные потери, которые литовский бизнес может понести из-за санкций Китая. Таким образом, мы точно не остаемся одни, и (перед нами – ред.) открываются гораздо большие возможности и рынки", - сказал Кубилюс новостному изданию DELFI.
Депутат Европарламента заметил, что на этой неделе в США находится министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который в ходе своего визита обсуждает соглашения, потенциально полезные для литовской экономики.
Кубилюс также признал, что объем экономических связей Литвы с Китаем был весьма невелик и подчеркнул, что "завязывая отношения с такими экономиками, которые управляются авторитарными режимами, всегда можно столкнуться с риском, что авторитарный режим решит прибегнуть к каким-нибудь санкциям, им не понравится какое-нибудь название, какое-нибудь слово в политике и так далее".