https://ria.ru/20211125/litva-1760739633.html

В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая

В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая - РИА Новости, 25.11.2021

В Литве рассказали, почему не боятся давления Китая

Депутат Европарламента от Литвы, бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс считает, что в условиях кризиса отношений с Китаем республика получает новые... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

в мире

сша

вильнюс

андрюс кубилюс

европарламент

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы, бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс считает, что в условиях кризиса отношений с Китаем республика получает новые возможности для развития бизнеса благодаря экономической поддержке США,Ранее Китай в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах."Я вижу, что США прибегают к вполне конкретным действиям, чтобы уравновесить все те возможные потери, которые литовский бизнес может понести из-за санкций Китая. Таким образом, мы точно не остаемся одни, и (перед нами – ред.) открываются гораздо большие возможности и рынки", - сказал Кубилюс новостному изданию DELFI.Депутат Европарламента заметил, что на этой неделе в США находится министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который в ходе своего визита обсуждает соглашения, потенциально полезные для литовской экономики.Кубилюс также признал, что объем экономических связей Литвы с Китаем был весьма невелик и подчеркнул, что "завязывая отношения с такими экономиками, которые управляются авторитарными режимами, всегда можно столкнуться с риском, что авторитарный режим решит прибегнуть к каким-нибудь санкциям, им не понравится какое-нибудь название, какое-нибудь слово в политике и так далее".

https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html

https://ria.ru/20211121/litva-1760036826.html

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в мире, сша, вильнюс, андрюс кубилюс, европарламент