Врачи обследуют всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная" после ЧП
Глава Кузбасса Цивилев поручил обследовать всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРеанимобили возле шахты Листвяжная в городе Белово
НОВОСИБИРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести медицинское обследование каждого горняка, покинувшего шахту "Листвяжная" после ЧП в четверг, сообщает администрация правительства региона.
Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 человек. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
"Взрыв был сильный, мог нанести повреждения, поэтому необходимо провести полное обследование всех, кто вышел из шахты. Нужно учитывать, что проявления могут быть не сразу, а через 2-3 дня. Бывают случаи, когда человек с сильными эмоциями идет домой и не обращает внимания на свое состояние. Обязательно всех обследовать", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Цивилев посетил пострадавших в аварии на "Листвяжной" в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинске-Кузнецком.
"Состояние госпитализированных горняков стабильное, угрозы жизни нет, все в сознании. Нужно так организовать работу, чтобы родственники пострадавших в любой момент могли позвонить и узнать о состоянии здоровья своих близких", - сказал глава региона.
Врачи медучреждения доложили губернатору, что все пациенты обследованы, продолжается динамическое наблюдение и лечение. У пострадавших клиника отравления продуктами горения, динамика положительная. Тем, кто в реанимации, сделали УЗИ органов брюшной полости, сердца. В Центре находятся 32 пострадавших, два из них в реанимации, их состояние тяжелое, остальные - легкой и средней степени тяжести.
Власти уточнили, что в целом после ЧП на шахте госпитализировано 37 шахтеров, еще 12 лечатся амбулаторно.