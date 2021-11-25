https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760782861.html

Врачи обследуют всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная" после ЧП

Врачи обследуют всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная" после ЧП - РИА Новости, 25.11.2021

Врачи обследуют всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная" после ЧП

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести медицинское обследование каждого горняка, покинувшего шахту "Листвяжная" после ЧП в четверг,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:18

2021-11-25T19:18

2021-11-25T19:18

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760770421_86:523:2797:2048_1920x0_80_0_0_2d043c6d1de6d58d70f2354375afe1ce.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести медицинское обследование каждого горняка, покинувшего шахту "Листвяжная" после ЧП в четверг, сообщает администрация правительства региона.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 человек. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Цивилев посетил пострадавших в аварии на "Листвяжной" в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинске-Кузнецком."Состояние госпитализированных горняков стабильное, угрозы жизни нет, все в сознании. Нужно так организовать работу, чтобы родственники пострадавших в любой момент могли позвонить и узнать о состоянии здоровья своих близких", - сказал глава региона.Врачи медучреждения доложили губернатору, что все пациенты обследованы, продолжается динамическое наблюдение и лечение. У пострадавших клиника отравления продуктами горения, динамика положительная. Тем, кто в реанимации, сделали УЗИ органов брюшной полости, сердца. В Центре находятся 32 пострадавших, два из них в реанимации, их состояние тяжелое, остальные - легкой и средней степени тяжести.Власти уточнили, что в целом после ЧП на шахте госпитализировано 37 шахтеров, еще 12 лечатся амбулаторно.

https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760780995.html

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760725911.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе