https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760728412.html

Мишустин пообещал необходимую помощь пострадавшим на "Листвяжной"

Мишустин пообещал необходимую помощь пострадавшим на "Листвяжной" - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин пообещал необходимую помощь пострадавшим на "Листвяжной"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте "Листвяжная", отметив, что потрясен случившимся – это большое горе для людей РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:32

2021-11-25T15:32

2021-11-25T15:47

михаил мишустин

происшествия

кемеровская область

белово

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте "Листвяжная", отметив, что потрясен случившимся – это большое горе для людей и для региона. Как отметили в пресс-службе кабмина, Мишустин направил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву телеграмму с соболезнованиями.Мишустин, говоря о трагедии на шахте в Кузбассе, сообщил, что спасательная операция сейчас продолжается, обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.""Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте "Листвяжная". Глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас. Спасательная операция сейчас продолжается. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Одиннадцать человек погибли.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760689683.html

https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760680246.html

кемеровская область

белово

россия

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михаил мишустин, происшествия, кемеровская область, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе