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Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ
Инновационные клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией коснутся и лечения COVID-19, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:38
2021-11-25T14:38
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
алексей мазус
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инновационные клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией коснутся и лечения COVID-19, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус."Седьмого числа будут представлены новые клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией, это абсолютно новый, инновационный, абсолютно необходимый в нашей работе продукт", - сказал он на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Мазус отметил, что отдельные главы в рекомендациях будут посвящены лечению COVID-19, а также ВИЧ, гепатиту С и ряду других.
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общество, вич, здоровье - общество, спид, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей мазус
14:38 25.11.2021
 
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ

Эксперт Минздрава Мазус: новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ коснутся и COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инновационные клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией коснутся и лечения COVID-19, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.
"Седьмого числа будут представлены новые клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией, это абсолютно новый, инновационный, абсолютно необходимый в нашей работе продукт", - сказал он на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
Мазус отметил, что отдельные главы в рекомендациях будут посвящены лечению COVID-19, а также ВИЧ, гепатиту С и ряду других.
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ОбществоВИЧЗдоровье - ОбществоСПИДРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлексей Мазус
 
 
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