https://ria.ru/20211125/lechenie-1760717094.html
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ
Инновационные клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией коснутся и лечения COVID-19, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:38
2021-11-25T14:38
2021-11-25T14:38
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алексей мазус
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инновационные клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией коснутся и лечения COVID-19, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус."Седьмого числа будут представлены новые клинические рекомендации по лечению больных ВИЧ-инфекцией, это абсолютно новый, инновационный, абсолютно необходимый в нашей работе продукт", - сказал он на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Мазус отметил, что отдельные главы в рекомендациях будут посвящены лечению COVID-19, а также ВИЧ, гепатиту С и ряду других.
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Эксперт Минздрава анонсировал новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ
Эксперт Минздрава Мазус: новые рекомендации по лечению больных с ВИЧ коснутся и COVID-19