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В Кузбассе приостановили спасательную операцию в шахте

В Кузбассе приостановили спасательную операцию в шахте - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе приостановили спасательную операцию в шахте

Все поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановили до утра, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:53

2021-11-25T19:53

2021-11-25T21:15

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

александр чуприян

россия

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ГРАМОТЕИНО (КУЗБАСС), 25 ноя – РИА Новости. Все поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановили до утра, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.Он пояснил, что оперативная пауза связана с ухудшением газодинамического состояния в шахте и ростом концентрации метана, что опасно для любых работ.Сейчас специалисты ждут и контролируют все параметры, уточнил врио министра."Все отделения ВГСЧ (военизированные горно-спасательные части) в настоящее время поднимаются наверх", — добавил Чуприян.В четверг около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 горняк, госпитализировали 38 человек. Погибли 11. В регионе объявили трехдневный траур.

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, александр чуприян, россия