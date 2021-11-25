"Без слез не взглянешь": Кудрявцева объяснила любовь к фотошопу
Кудрявцева объяснила любовь к фотошопу в социальных сетях
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лера Кудрявцева объяснила причины своей любви к фотошопу: ранее ведущая признавалась, что все фотографии в социальных сетях она ретуширует. На телевидении ей не нужно прибегать к помощи фильтров, поскольку в студии всегда правильно выставлен свет.
"На телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь", – призналась ведущая.
В интервью порталу Wday Лера добавила, что у нее заметны возрастные изменения, которые бы хотелось скорректировать на фото.
"К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин, и мне тоже, но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю", – заключила Кудрявцева.
Звезда также добавила, что не очень любит типичные женские занятия вроде шоппинга, похода к косметологу или в спа. Если у нее появляется свободное время, она предпочитает "просто потупить" и "посмотреть хороший сериал".
Ранее между ведущей и режиссером Сариком Андреасяном разгорелся конфликт: мужчине не понравилась шутка о качестве его фильмов.