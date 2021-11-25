https://ria.ru/20211125/kudryavtseva-1760669353.html

"Без слез не взглянешь": Кудрявцева объяснила любовь к фотошопу

"Без слез не взглянешь": Кудрявцева объяснила любовь к фотошопу - РИА Новости, 25.11.2021

"Без слез не взглянешь": Кудрявцева объяснила любовь к фотошопу

Лера Кудрявцева объяснила причины своей любви к фотошопу: ранее ведущая признавалась, что все фотографии в социальных сетях она ретуширует. На телевидении ей не РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:37

2021-11-25T11:37

2021-11-25T11:37

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

лера кудрявцева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150618/59/1506185922_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_322411959d3546c2eb796c635642882e.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лера Кудрявцева объяснила причины своей любви к фотошопу: ранее ведущая признавалась, что все фотографии в социальных сетях она ретуширует. На телевидении ей не нужно прибегать к помощи фильтров, поскольку в студии всегда правильно выставлен свет.В интервью порталу Wday Лера добавила, что у нее заметны возрастные изменения, которые бы хотелось скорректировать на фото.Звезда также добавила, что не очень любит типичные женские занятия вроде шоппинга, похода к косметологу или в спа. Если у нее появляется свободное время, она предпочитает "просто потупить" и "посмотреть хороший сериал".Ранее между ведущей и режиссером Сариком Андреасяном разгорелся конфликт: мужчине не понравилась шутка о качестве его фильмов.

https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, лера кудрявцева