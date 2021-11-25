Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/kuban-1760803335.html
Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой
Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой - РИА Новости, 25.11.2021
Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой
Житель Кубани, вернувшись домой, нашёл свою мать-пенсионерку убитой с вырезанными глазными яблоками, в преступлении подозревается приезжий из другого региона,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:04
2021-11-25T23:04
происшествия
убийство
краснодарский край
славянский район
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749150506_0:29:2704:1549_1920x0_80_0_0_e998780066864753558cae8073aa7feb.jpg
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Житель Кубани, вернувшись домой, нашёл свою мать-пенсионерку убитой с вырезанными глазными яблоками, в преступлении подозревается приезжий из другого региона, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 72-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ) задержан 57-летний приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.По данным следствия, пожилая женщина проживала в станице Петровской Славянского района Кубани, а подозреваемый проник к ней в дом."Встретив хозяйку дома, фигурант нанес ей множественные удары в область головы, в результате которых пенсионерка скончалась. Кроме того, злоумышленник извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся домой и застиг злоумышленника во дворе. Войдя в домовладение, мужчина обнаружил тело погибшей матери и сообщил об этом правоохранителям. В ходе допроса обвиняемый не смог как-либо объяснить свой поступок", - сообщает пресс-служба СУСК, излагая версию следствия.Отмечается, что в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство о заключении фигуранта под стражу. С учетом характера совершенного убийства в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20211124/sheremetevo-1760586363.html
https://ria.ru/20211125/iznasilovanie-1760745198.html
краснодарский край
славянский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749150506_81:0:2484:1802_1920x0_80_0_0_adbca274be97f1de50334bf4a9a1ab11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, убийство, краснодарский край, славянский район, жилье, россия
23:04 25.11.2021
 
Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой

Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой, вернувшись домой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Житель Кубани, вернувшись домой, нашёл свою мать-пенсионерку убитой с вырезанными глазными яблоками, в преступлении подозревается приезжий из другого региона, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 72-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ) задержан 57-летний приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 18:11
СК раскрыл детали дела против начальника полиции Долгопрудного
По данным следствия, пожилая женщина проживала в станице Петровской Славянского района Кубани, а подозреваемый проник к ней в дом.
"Встретив хозяйку дома, фигурант нанес ей множественные удары в область головы, в результате которых пенсионерка скончалась. Кроме того, злоумышленник извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся домой и застиг злоумышленника во дворе. Войдя в домовладение, мужчина обнаружил тело погибшей матери и сообщил об этом правоохранителям. В ходе допроса обвиняемый не смог как-либо объяснить свой поступок", - сообщает пресс-служба СУСК, излагая версию следствия.
Отмечается, что в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство о заключении фигуранта под стражу. С учетом характера совершенного убийства в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
16:34
В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
 
ПроисшествияУбийствоКраснодарский крайСлавянский районЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск