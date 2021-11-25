https://ria.ru/20211125/kuban-1760803335.html

Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой

Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой - РИА Новости, 25.11.2021

Житель Кубани нашел 72-летнюю мать-пенсионерку убитой

Житель Кубани, вернувшись домой, нашёл свою мать-пенсионерку убитой с вырезанными глазными яблоками, в преступлении подозревается приезжий из другого региона,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:04

2021-11-25T23:04

2021-11-25T23:04

происшествия

убийство

краснодарский край

славянский район

жилье

россия

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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Житель Кубани, вернувшись домой, нашёл свою мать-пенсионерку убитой с вырезанными глазными яблоками, в преступлении подозревается приезжий из другого региона, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 72-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ) задержан 57-летний приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.По данным следствия, пожилая женщина проживала в станице Петровской Славянского района Кубани, а подозреваемый проник к ней в дом."Встретив хозяйку дома, фигурант нанес ей множественные удары в область головы, в результате которых пенсионерка скончалась. Кроме того, злоумышленник извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся домой и застиг злоумышленника во дворе. Войдя в домовладение, мужчина обнаружил тело погибшей матери и сообщил об этом правоохранителям. В ходе допроса обвиняемый не смог как-либо объяснить свой поступок", - сообщает пресс-служба СУСК, излагая версию следствия.Отмечается, что в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство о заключении фигуранта под стражу. С учетом характера совершенного убийства в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20211124/sheremetevo-1760586363.html

https://ria.ru/20211125/iznasilovanie-1760745198.html

краснодарский край

славянский район

россия

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происшествия, убийство, краснодарский край, славянский район, жилье, россия