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На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов - РИА Новости, 25.11.2021
На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
Система мотивации для исполнителей нацпроектов будет введена в Краснодарском крае, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:33
2021-11-25T19:33
2021-11-25T19:33
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Система мотивации для исполнителей нацпроектов будет введена в Краснодарском крае, сообщает администрация региона.Как отметил замгубернатора Александр Руппель, региональные проекты, разработанные для достижения национальных целей, уже показали себя как эффективный инструмент социально-экономического развития."Только в этом году по результатам реализации нацпроектов будет создано 700 социально значимых объектов. Это большая, зачастую межведомственная работа, в которой участвуют государственные гражданские служащие разных органов власти. Именно от их нацеленности на результат зависит, получат ли жители края эти объекты в срок, будут ли они качественными, принесут ли ожидаемую пользу", – приводятся в сообщении слова Руппеля.Он добавил, что проектный подход определяет точные критерии результативности, что требует пересмотра подхода к системе мотивации гражданских служащих. В том числе – привлечения к ответственности тех, по чьей вине реализация проектов затрудняется."Изменения в статьи краевого закона о государственной гражданской службе направлены на повышение результативности реализации национальных проектов и эффективности участия в этом процессе органов государственной власти", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что депутаты края в первом чтении поддержали предложенный законопроект.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости.
Система мотивации для исполнителей нацпроектов будет введена в Краснодарском крае
, сообщает администрация региона.
"На Кубани введут систему мотивации для исполнителей национальных проектов. В ней пропишут критерии поощрения за эффективную работу и наказания за сбои в реализации нацпроектов. Соответствующий законопроект разработан по поручению главы региона Вениамина Кондратьева
", - говорится в сообщении.
Как отметил замгубернатора Александр Руппель, региональные проекты, разработанные для достижения национальных целей, уже показали себя как эффективный инструмент социально-экономического развития.
"Только в этом году по результатам реализации нацпроектов будет создано 700 социально значимых объектов. Это большая, зачастую межведомственная работа, в которой участвуют государственные гражданские служащие разных органов власти. Именно от их нацеленности на результат зависит, получат ли жители края эти объекты в срок, будут ли они качественными, принесут ли ожидаемую пользу", – приводятся в сообщении слова Руппеля.
Он добавил, что проектный подход определяет точные критерии результативности, что требует пересмотра подхода к системе мотивации гражданских служащих. В том числе – привлечения к ответственности тех, по чьей вине реализация проектов затрудняется.
"Изменения в статьи краевого закона о государственной гражданской службе направлены на повышение результативности реализации национальных проектов и эффективности участия в этом процессе органов государственной власти", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что депутаты края в первом чтении поддержали предложенный законопроект.