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Краснодарский край
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На Кубани увеличат финансирование программы по соцэкономразвитию
На Кубани увеличат финансирование программы по соцэкономразвитию - РИА Новости, 25.11.2021
На Кубани увеличат финансирование программы по соцэкономразвитию
Депутаты Кубани согласовали увеличение финансирования программы по социально-экономическому развитию края, сообщили в пресс-службе законодательного собрания... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:10
2021-11-25T18:10
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краснодар
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали увеличение финансирования программы по социально-экономическому развитию края, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК).Депутаты согласовали поправки в государственную программу Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" на сессии в четверг."Финансирование программы предложено увеличить за счет федерального, краевого и местных бюджетов без малого на 13 миллиардов рублей. Большую часть средств планируется направить на завершение строительства в крае восьми школ, где будет создано в общей сложности 9025 мест, и приобретение двух школ по 1550 мест каждая", - говорится в сообщении.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, нехватка мест в школах и детских садах – больная тема многих городов и районов края: Кубань давно стала центром миграционного притяжения, куда едут люди со всей России. Особенно востребованы краевой центр и города побережья. По предварительным данным, численность жителей Краснодара приблизилась к 1 миллиону 700 тысяч человек. Так, в краснодарской школе №94, по данным мэрии, было сформировано 28 первых класса – от "А" до "Я"."Такая перегрузка – это не только сложности для качественной организации учебно-воспитательного процесса. Это еще и повышенная угроза в новых реалиях. Поэтому принимаются серьезные меры для нормализации ситуации. Очень скоро у нас появятся новые школы, в которых кубанские дети смогут получать качественное образование в комфортных условиях", – заключил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20211125/kuban-1760737115.html
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экономика, общество, краснодарский край, краснодар, россия
18:10 25.11.2021
 
На Кубани увеличат финансирование программы по соцэкономразвитию

Депутаты Кубани согласовали увеличение финансирования программы по соцэкономразвитию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали увеличение финансирования программы по социально-экономическому развитию края, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК).
Депутаты согласовали поправки в государственную программу Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" на сессии в четверг.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 16:08Краснодарский край
ЦУР Кубани позволил властям края отработать 300 тысяч обращений
"Финансирование программы предложено увеличить за счет федерального, краевого и местных бюджетов без малого на 13 миллиардов рублей. Большую часть средств планируется направить на завершение строительства в крае восьми школ, где будет создано в общей сложности 9025 мест, и приобретение двух школ по 1550 мест каждая", - говорится в сообщении.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, нехватка мест в школах и детских садах – больная тема многих городов и районов края: Кубань давно стала центром миграционного притяжения, куда едут люди со всей России. Особенно востребованы краевой центр и города побережья. По предварительным данным, численность жителей Краснодара приблизилась к 1 миллиону 700 тысяч человек. Так, в краснодарской школе №94, по данным мэрии, было сформировано 28 первых класса – от "А" до "Я".
"Такая перегрузка – это не только сложности для качественной организации учебно-воспитательного процесса. Это еще и повышенная угроза в новых реалиях. Поэтому принимаются серьезные меры для нормализации ситуации. Очень скоро у нас появятся новые школы, в которых кубанские дети смогут получать качественное образование в комфортных условиях", – заключил Юрий Бурлачко.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 11:42Краснодарский край
На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета
 
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