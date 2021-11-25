https://ria.ru/20211125/kuban-1760737115.html

ЦУР Кубани позволил властям края отработать 300 тысяч обращений

ЦУР Кубани позволил властям края отработать 300 тысяч обращений - РИА Новости, 25.11.2021

ЦУР Кубани позволил властям края отработать 300 тысяч обращений

Центр управления регионом (ЦУР) позволил властям Краснодарского края отработать 300 тысяч обращений граждан, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:08

2021-11-25T16:08

2021-11-25T16:08

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) позволил властям Краснодарского края отработать 300 тысяч обращений граждан, сообщает краевая администрация."Роль социальных сетей в современной жизни возрастает. Для людей – это способ сообщить о своих проблемах. Этому необходимо уделить пристальное внимание органам власти и местного самоуправления. ЦУР помогает госорганам улучшать качество работы в социальных сетях и системах обратной связи", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Игоря Галася.Как отметил глава ЦУР Кубани Юрий Шевченко, Центр мониторит открытые источники в социальных сетях с помощью системы "Инцидент менеджмент" и выявляет жалобы жителей региона. "Это позволяет оперативно передавать информацию органам власти и местного самоуправления, в чьей компетенции находится решение того или иного вопроса. Работа идет по восьми отраслевым направлениям: здравоохранение, образование, ЖКХ, энергетика, твердые коммунальные отходы, дороги, транспорт, социальная защита. С момента открытия краевой ЦУР отработал более 75 тысяч инцидентов", - привели данные в ведомстве.Помимо работы в системе "Инцидент менеджмент" край участвует во внедрении платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". "Она позволяет оставить обращение через сайт, мобильное приложение или перейдя по виджету на сайтах органов власти и местного самоуправления. С момента внедрения сервиса от жителей поступило более 200 тысяч обращений", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что межведомственное взаимодействие позволяет своевременно выполнять задачи по цифровой трансформации региона."Обнаружив и проанализировав конкретные проблемы людей, мы вместе делаем все, чтобы максимально оперативно и качественно устранять первопричины их возникновения", – подчеркнул Шевченко.Центр управления регионом Краснодарского края начал работу в ноябре 2020 года. По поручению президента РФ такие Центры созданы во всех регионах.

https://ria.ru/20211125/kuban-1760732670.html

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общество, краснодарский край, игорь галась, россия