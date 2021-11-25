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В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии
В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2021
В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии
Власти Красноярского края и представители делегации из Белоруссии обсудили создание логистической площадки по распределению продуктов из республики на базе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:37
2021-11-25T14:37
экономика
красноярск
белоруссия
канск
красноярский край
владимир семашко
александр усс
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края и представители делегации из Белоруссии обсудили создание логистической площадки по распределению продуктов из республики на базе крупного агротерминала в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.Губернатор Александр Усс провел рабочую встречу с делегацией Белоруссии во главе с послом республики в России Владимиром Семашко. Участники совещания обсудили реализацию плана мероприятий по развитию сотрудничества между правительством региона и Белоруссией."В Красноярске планируется организовать совместное предприятие по сборке пассажирского электротранспорта и сервисного центра по его обслуживанию. Предполагается создать инфраструктуру для зарядки электробусов. На базе красноярского агротерминала будет создана оптово-распределительная площадка для белорусских продуктов питания. Новой нишей в сотрудничестве края и Республики Беларусь станет поставка дикоросов из региона в республику", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также решено продлить действие льготной программы поставки техники в Красноярский край, предполагается увеличить в крае объемы продаж автомобилей БелАЗ и запчастей к ним, наращивать поставки могилевских лифтов. В планах – организовать в Канске сборку пресс-подборщиков, а также создать центр продаж сельскохозяйственной техники из Белоруссии."Сотрудничество с республикой Беларусь для Красноярского края давно сложившаяся традиция. Мы рады нашему торговому балансу. Не только Беларусь поставляет в наш регион свои продукты, автомобили, лесную и сельхозтехнику, но и продукция нашего производства востребована в вашей стране. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все сложности, которые привнёс коронавирус, и увеличим объемы сотрудничества", - приводит пресс-служба слова губернатора Усса."В ходе встречи мы провели ревизию того, что нам уже удалось сделать, в том числе и с момента нашей прошлой встречи на Красноярском экономическом форуме, а также подписали рабочий протокол со списком того, что мы должны сделать за ближайший год. Также мы обсудили взаимоинтересные темы и запланировали в следующем году подписать план по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы"", - отметил в свою очередь посол Семашко.В ходе встречи стороны также подписали договор о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским госуниверситетом.
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экономика, красноярск, белоруссия, канск, красноярский край, владимир семашко, александр усс, сибирский федеральный университет
14:37 25.11.2021
 
В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии

В Красноярске планируют создать распределительный центр для продуктов из Белоруссии

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края и представители делегации из Белоруссии обсудили создание логистической площадки по распределению продуктов из республики на базе крупного агротерминала в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
Губернатор Александр Усс провел рабочую встречу с делегацией Белоруссии во главе с послом республики в России Владимиром Семашко. Участники совещания обсудили реализацию плана мероприятий по развитию сотрудничества между правительством региона и Белоруссией.
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"В Красноярске планируется организовать совместное предприятие по сборке пассажирского электротранспорта и сервисного центра по его обслуживанию. Предполагается создать инфраструктуру для зарядки электробусов. На базе красноярского агротерминала будет создана оптово-распределительная площадка для белорусских продуктов питания. Новой нишей в сотрудничестве края и Республики Беларусь станет поставка дикоросов из региона в республику", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также решено продлить действие льготной программы поставки техники в Красноярский край, предполагается увеличить в крае объемы продаж автомобилей БелАЗ и запчастей к ним, наращивать поставки могилевских лифтов. В планах – организовать в Канске сборку пресс-подборщиков, а также создать центр продаж сельскохозяйственной техники из Белоруссии.
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"Сотрудничество с республикой Беларусь для Красноярского края давно сложившаяся традиция. Мы рады нашему торговому балансу. Не только Беларусь поставляет в наш регион свои продукты, автомобили, лесную и сельхозтехнику, но и продукция нашего производства востребована в вашей стране. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все сложности, которые привнёс коронавирус, и увеличим объемы сотрудничества", - приводит пресс-служба слова губернатора Усса.
"В ходе встречи мы провели ревизию того, что нам уже удалось сделать, в том числе и с момента нашей прошлой встречи на Красноярском экономическом форуме, а также подписали рабочий протокол со списком того, что мы должны сделать за ближайший год. Также мы обсудили взаимоинтересные темы и запланировали в следующем году подписать план по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы"", - отметил в свою очередь посол Семашко.
В ходе встречи стороны также подписали договор о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским госуниверситетом.
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ЭкономикаКрасноярскБелоруссияКанскКрасноярский крайВладимир СемашкоАлександр УссСибирский федеральный университет
 
 
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