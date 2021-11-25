https://ria.ru/20211125/krasnoyarsk-1760716868.html

В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии

В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2021

В Красноярске появится распределительный центр для продуктов из Белоруссии

Власти Красноярского края и представители делегации из Белоруссии обсудили создание логистической площадки по распределению продуктов из республики на базе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:37

2021-11-25T14:37

2021-11-25T14:37

экономика

красноярск

белоруссия

канск

красноярский край

владимир семашко

александр усс

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края и представители делегации из Белоруссии обсудили создание логистической площадки по распределению продуктов из республики на базе крупного агротерминала в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.Губернатор Александр Усс провел рабочую встречу с делегацией Белоруссии во главе с послом республики в России Владимиром Семашко. Участники совещания обсудили реализацию плана мероприятий по развитию сотрудничества между правительством региона и Белоруссией."В Красноярске планируется организовать совместное предприятие по сборке пассажирского электротранспорта и сервисного центра по его обслуживанию. Предполагается создать инфраструктуру для зарядки электробусов. На базе красноярского агротерминала будет создана оптово-распределительная площадка для белорусских продуктов питания. Новой нишей в сотрудничестве края и Республики Беларусь станет поставка дикоросов из региона в республику", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также решено продлить действие льготной программы поставки техники в Красноярский край, предполагается увеличить в крае объемы продаж автомобилей БелАЗ и запчастей к ним, наращивать поставки могилевских лифтов. В планах – организовать в Канске сборку пресс-подборщиков, а также создать центр продаж сельскохозяйственной техники из Белоруссии."Сотрудничество с республикой Беларусь для Красноярского края давно сложившаяся традиция. Мы рады нашему торговому балансу. Не только Беларусь поставляет в наш регион свои продукты, автомобили, лесную и сельхозтехнику, но и продукция нашего производства востребована в вашей стране. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все сложности, которые привнёс коронавирус, и увеличим объемы сотрудничества", - приводит пресс-служба слова губернатора Усса."В ходе встречи мы провели ревизию того, что нам уже удалось сделать, в том числе и с момента нашей прошлой встречи на Красноярском экономическом форуме, а также подписали рабочий протокол со списком того, что мы должны сделать за ближайший год. Также мы обсудили взаимоинтересные темы и запланировали в следующем году подписать план по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы"", - отметил в свою очередь посол Семашко.В ходе встречи стороны также подписали договор о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским госуниверситетом.

https://ria.ru/20211018/gazifikatsiya-1755023882.html

https://ria.ru/20211018/sooruzheniya-1754973547.html

https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754723660.html

красноярск

белоруссия

канск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, красноярск, белоруссия, канск, красноярский край, владимир семашко, александр усс, сибирский федеральный университет