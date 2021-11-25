https://ria.ru/20211125/krasnov-1760713251.html
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов - РИА Новости, 25.11.2021
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов
Оставаясь на свободе, депутат Валерий Рашкин может повлиять на свидетелей незаконной охоты, сообщил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:21
2021-11-25T14:21
2021-11-25T14:21
происшествия
валерий рашкин
игорь краснов
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оставаясь на свободе, депутат Валерий Рашкин может повлиять на свидетелей незаконной охоты, сообщил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов."Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса [о согласии на возбуждение уголовного дела]", - сказал Краснов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.Впоследствии Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором признался, что застрелил лося. Также депутат заявил, что морально считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. Сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил.
https://ria.ru/20211119/rashkin-1759826771.html
https://ria.ru/20211118/rashkin-1759703788.html
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происшествия, валерий рашкин, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей незаконной охоты
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Оставаясь на свободе, депутат Валерий Рашкин
может повлиять на свидетелей незаконной охоты, сообщил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов
.
"Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса [о согласии на возбуждение уголовного дела]", - сказал Краснов.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков
сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
Впоследствии Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором признался, что застрелил лося. Также депутат заявил, что морально считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.
При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов
сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. Сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил.