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Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 25.11.2021
Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
Согласно результатам исследования, проведенного израильскими учеными, вероятность заражения становится значимой через три месяца после второй дозы вакцины и... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:30
2021-11-25T02:30
2021-11-25T02:30
наука
вакцинация
израиль
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного израильскими учеными, вероятность заражения становится значимой через три месяца после второй дозы вакцины и постепенно нарастает со временем. Пациенты, которых наблюдали авторы, получали вакцину Pfizer- BioNTech, но результаты, по мнению исследователей, в целом можно распространить и на другие вакцины. Статья опубликована в журнале BMJ.Израиль одним из первых развернул крупномасштабную кампанию вакцинации против COVID-19, которая началась еще в декабре 2020-го. Практически все взрослое население страны и дети старше 12 лет были вакцинированы. Но в июне 2021-го в стране началась новая волна COVID-19.Ученые из Исследовательского института системы медицинских услуг Леумит проанализировали электронные медицинские карты, чтобы понять, как часто вакцинированные люди получали положительные тесты на COVID-19 и сколько времени прошло с момента их вакцинации.Всего авторы изучили электронные медицинские карты 80 057 взрослых граждан Израиля, которые прошли ПЦР-тест как минимум через три недели после второй инъекции и не имели предыдущей инфекции COVID-19.Начиная с 90-го дня после второй дозы вакцины авторы наблюдали постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных, из чего они сделали вывод о том, что в первые три месяца вакцина обеспечивает отличную защиту от инфекции, а затем ее действие у отдельных людей начинает ослабевать. Не последнюю роль, по мнению исследователей, сыграло и появление летом 2021-го новых, более агрессивных вариантов SARS-CoV-2.Через 21-89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3 процента, через 90-119 дней этот показатель увеличился до 2,4 процента, через 120-149 дней составил 4,6 процента, через 150-179 дней — 10,3 процента, а через 180 дней и более — 15,5 процента. Таким образом, по сравнению с первоначальными 90 днями после второй дозы риск инфицирования через полгода был уже в 2,82 раза выше.По мнению авторов, их результаты, полученные при наблюдении за привитыми вакциной Pfizer- BioNTech, в целом можно распространить и на другие вакцины. Основной вывод заключается в том, что со временем защитное действие двухкомпонентных вакцин ослабевает и примерно через полгода требуется третья, бустерная доза, особенно в случае, когда к этому времени появляются новые, прорывные варианты инфекции.
https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html
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вакцинация, израиль, здоровье, биология, коронавирус covid-19
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Согласно результатам исследования, проведенного израильскими учеными, вероятность заражения становится значимой через три месяца после второй дозы вакцины и постепенно нарастает со временем. Пациенты, которых наблюдали авторы, получали вакцину Pfizer- BioNTech, но результаты, по мнению исследователей, в целом можно распространить и на другие вакцины. Статья опубликована
в журнале BMJ.
Израиль
одним из первых развернул крупномасштабную кампанию вакцинации против COVID-19, которая началась еще в декабре 2020-го. Практически все взрослое население страны и дети старше 12 лет были вакцинированы. Но в июне 2021-го в стране началась новая волна COVID-19.
Ученые из Исследовательского института системы медицинских услуг Леумит проанализировали электронные медицинские карты, чтобы понять, как часто вакцинированные люди получали положительные тесты на COVID-19 и сколько времени прошло с момента их вакцинации.
Всего авторы изучили электронные медицинские карты 80 057 взрослых граждан Израиля, которые прошли ПЦР-тест как минимум через три недели после второй инъекции и не имели предыдущей инфекции COVID-19.
Начиная с 90-го дня после второй дозы вакцины авторы наблюдали постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных, из чего они сделали вывод о том, что в первые три месяца вакцина обеспечивает отличную защиту от инфекции, а затем ее действие у отдельных людей начинает ослабевать. Не последнюю роль, по мнению исследователей, сыграло и появление летом 2021-го новых, более агрессивных вариантов SARS-CoV-2.
Через 21-89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3 процента, через 90-119 дней этот показатель увеличился до 2,4 процента, через 120-149 дней составил 4,6 процента, через 150-179 дней — 10,3 процента, а через 180 дней и более — 15,5 процента. Таким образом, по сравнению с первоначальными 90 днями после второй дозы риск инфицирования через полгода был уже в 2,82 раза выше.
По мнению авторов, их результаты, полученные при наблюдении за привитыми вакциной Pfizer- BioNTech, в целом можно распространить и на другие вакцины. Основной вывод заключается в том, что со временем защитное действие двухкомпонентных вакцин ослабевает и примерно через полгода требуется третья, бустерная доза, особенно в случае, когда к этому времени появляются новые, прорывные варианты инфекции.