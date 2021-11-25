https://ria.ru/20211125/kovid-1760602898.html

Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации

Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 25.11.2021

Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации

Согласно результатам исследования, проведенного израильскими учеными, вероятность заражения становится значимой через три месяца после второй дозы вакцины и... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T02:30

2021-11-25T02:30

2021-11-25T02:30

наука

вакцинация

израиль

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного израильскими учеными, вероятность заражения становится значимой через три месяца после второй дозы вакцины и постепенно нарастает со временем. Пациенты, которых наблюдали авторы, получали вакцину Pfizer- BioNTech, но результаты, по мнению исследователей, в целом можно распространить и на другие вакцины. Статья опубликована в журнале BMJ.Израиль одним из первых развернул крупномасштабную кампанию вакцинации против COVID-19, которая началась еще в декабре 2020-го. Практически все взрослое население страны и дети старше 12 лет были вакцинированы. Но в июне 2021-го в стране началась новая волна COVID-19.Ученые из Исследовательского института системы медицинских услуг Леумит проанализировали электронные медицинские карты, чтобы понять, как часто вакцинированные люди получали положительные тесты на COVID-19 и сколько времени прошло с момента их вакцинации.Всего авторы изучили электронные медицинские карты 80 057 взрослых граждан Израиля, которые прошли ПЦР-тест как минимум через три недели после второй инъекции и не имели предыдущей инфекции COVID-19.Начиная с 90-го дня после второй дозы вакцины авторы наблюдали постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных, из чего они сделали вывод о том, что в первые три месяца вакцина обеспечивает отличную защиту от инфекции, а затем ее действие у отдельных людей начинает ослабевать. Не последнюю роль, по мнению исследователей, сыграло и появление летом 2021-го новых, более агрессивных вариантов SARS-CoV-2.Через 21-89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3 процента, через 90-119 дней этот показатель увеличился до 2,4 процента, через 120-149 дней составил 4,6 процента, через 150-179 дней — 10,3 процента, а через 180 дней и более — 15,5 процента. Таким образом, по сравнению с первоначальными 90 днями после второй дозы риск инфицирования через полгода был уже в 2,82 раза выше.По мнению авторов, их результаты, полученные при наблюдении за привитыми вакциной Pfizer- BioNTech, в целом можно распространить и на другие вакцины. Основной вывод заключается в том, что со временем защитное действие двухкомпонентных вакцин ослабевает и примерно через полгода требуется третья, бустерная доза, особенно в случае, когда к этому времени появляются новые, прорывные варианты инфекции.

https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760323596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, израиль, здоровье, биология, коронавирус covid-19