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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760766087.html
В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19
В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:57
2021-11-25T18:17
распространение коронавируса
в мире
чехия
коронавирус covid-19
новости - туризм
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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Чешское ТВ."Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении.Во вторник в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки – 25 864 человека. По данным Чешского ТВ, республика ныне занимает второе место в мире, после Словакии, по числу новых больных за 7 дней в пересчете на 100 тысяч человек населения с показателем 1097 человек.С 22 ноября в Чехии уже действует локдаун для тех граждан, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом.
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в мире, чехия, коронавирус covid-19, новости - туризм
17:57 25.11.2021 (обновлено: 18:17 25.11.2021)
 
В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Чехии вводит в стране с 26 ноября режим ЧС из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Чешское ТВ.
"Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении.
Во вторник в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки – 25 864 человека. По данным Чешского ТВ, республика ныне занимает второе место в мире, после Словакии, по числу новых больных за 7 дней в пересчете на 100 тысяч человек населения с показателем 1097 человек.
С 22 ноября в Чехии уже действует локдаун для тех граждан, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом.
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