https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760766087.html

В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19

В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:57

2021-11-25T17:57

2021-11-25T18:17

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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Чешское ТВ."Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении.Во вторник в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки – 25 864 человека. По данным Чешского ТВ, республика ныне занимает второе место в мире, после Словакии, по числу новых больных за 7 дней в пересчете на 100 тысяч человек населения с показателем 1097 человек.С 22 ноября в Чехии уже действует локдаун для тех граждан, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом.

https://ria.ru/20211125/lokdaun-1760738798.html

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в мире, чехия, коронавирус covid-19, новости - туризм