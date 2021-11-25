https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760671511.html
В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 38 450 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 164 826, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:32
2021-11-25T11:32
2021-11-25T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418375_0:219:3116:1972_1920x0_80_0_0_29a1b6af301d0be25a84a2a83200780d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 38 450 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 164 826, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 38 450 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 8 164 826", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5161, Санкт-Петербурге - 4912, Подмосковье - 2113.
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418375_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_db8a2005a757c5e3710349df03aa6a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19, за все время — 8 164 826