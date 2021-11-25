https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760671511.html

В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В России за сутки выписали 38 450 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 38 450 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 164 826, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:32

2021-11-25T11:32

2021-11-25T11:32

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 38 450 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 164 826, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 38 450 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 8 164 826", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5161, Санкт-Петербурге - 4912, Подмосковье - 2113.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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