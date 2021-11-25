Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760558406.html
Убийственный свет. Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19
Убийственный свет. Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Убийственный свет. Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19
В мире активно развивается одно из высокотехнологичных направлений борьбы с инфекциями и раком — с помощью чувствительных к свету веществ, или... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:00
2021-11-25T11:27
наука
мгу имени м. в. ломоносова
здоровье
химия
рак
биология
коронавирус covid-19
коронавирус sars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
Москва, 25 ноя — РИА Новости, Алексей Огнев. В мире активно развивается одно из высокотехнологичных направлений борьбы с инфекциями и раком — с помощью чувствительных к свету веществ, или фотосенсибилизаторов. На днях об успешных экспериментах в этой области сообщили российские ученые, придумавшие, как обезвредить коронавирус SARS-CoV-2 в окружающей среде.Кислород-убийцаРаковые клетки, а также вредоносные бактерии и вирусы истребляют синглетным кислородом — молекулами в особом состоянии, легко повреждающими белки, нуклеиновые кислоты и ненасыщенные жирные в липидах. В частности, они пробивают поры в плазматической мембране бактерий.Синглетный кислород порождают фотосенсибилизаторы. Наиболее эффективны те, что поглощают излучение в красной области спектра. Особенно в диапазоне 685-690 нанометров — на границе с инфракрасной зоной. Такой свет отличается высокой проникающей способностью. Его легко получить посредством лазеров, светодиодов или галогеновой лампы. Иногда годятся и солнечные лучи.Фотосенсибилизатор поглощает квант света, переходит в возбужденное состояние и передает полученную энергию молекулам кислорода, которые из триплетных превращаются в синглетные. Это работает в разных средах, ведь газ растворен в тканях организма, содержится в воздухе и в воде.На этом основан один из наиболее перспективных методов лечения рака — фотодинамическая терапия (ФДТ). Молекулы фотосенсибилизатора вводят в организм, они проникают в злокачественные клетки, затем опухолевую ткань облучают лазером. Синглетный кислород запускает апоптоз — самоубийство клетки. Фотосенсибилизатор в митохондриях разрушает структуры органеллы, а в ядре — повреждает ДНК. Кроме того, разрушение мембраны клетки вызывает некроз.Для ФДТ применяют десятки фотосенсибилизаторов. Самые многообещающие — те, что можно адресно направить в злокачественные клетки. Их пока еще только разрабатывают.Кроме того, фотосенсибилизаторы широко используются службами переливания крови для обеззараживания донорской плазмы, в стоматологии — для дезинфекции зубных каналов, а также при лечении гнойных ран и ожогов, инфекций кожи и слизистых.Фотосенсибилизатор, убийственный для микробов и вирусов, безопасен для организма. Дело в том, что чувствительность клеток животных, включая человека, к этим веществам на два порядка ниже, чем у микроорганизмов. Поверхность бактерий заряжена отрицательно и электростатически притягивает катионные соединения, в том числе фотосенсибилизаторы. У вирусов также есть отрицательно заряженные области.Облысевший вирусРоссийские ученые давно занимаются фотодинамической инактивацией патогенов, в частности вируса птичьего гриппа и ключевых больничных штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам: псевдомонад, клебсиелл, ацинетобактеров.Логично было попробовать этот метод и против коронавируса. В итоге сотрудники кафедры биофизики МГУ вместе с коллегами из ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) и Федерального научно-клинического центра ФМБА (Москва) совершили настоящее открытие.С помощью молекулярного моделирования исследователи сравнили способность разных катионных фотосенсибилизаторов связываться со спайковыми белками SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Выяснилось, что оптимальный вариант — октакис(холинил)фталоцианин цинка."Мы уже видели, как в результате фотодинамического обеззараживания "лысеет" вирус птичьего гриппа: у него отваливаются шипы, — рассказывает Марина Страховская, ведущий научный сотрудник кафедры биофизики МГУ. — Задача была в том, чтобы найти мишень на поверхности коронавируса, за которую может зацепиться фотосенсибилизатор. Допустим, мы хотим поразить мишень из лука, но стрелы пролетают максимум пять метров, а мишень расположена в десяти метрах от нас. Синглетный кислород — такая стрела. У него ограниченный пробег в водной среде — он очень быстро дезактивируется молекулами воды. Поэтому нужно, чтобы вещество, генерирующее синглетный кислород, находилось недалеко от мишени. Мы обнаружили, что на сочленении ножки и головки шипа коронавируса сосредоточены аминокислоты с отрицательным зарядом. К ним и прилипают положительно заряженные молекулы фотосенсибилизатора. Синглетный кислород не только разрушает спайковый белок, но и успевает добежать до мембраны вируса и повредить ее".Ученые провели серию экспериментов в водной среде, где содержалось 100 тысяч вирионов на миллилитр. В суспензию добавляли фотосенсибилизатор, освещали красными светодиодами и добились того, что вирусные частицы полностью потеряли способность заражать животные клетки и размножаться. Светили с интенсивностью 10–15 милливат на квадратный сантиметр, концентрация фотосенсибилизатора в воде — всего один-пять микромолей на литр. Это очень мало и совсем не опасно для человека.Ученые сообщили об этом открытии в журнале Viruses. Пока все на стадии лабораторных экспериментов, однако перспективы очень заманчивые. Можно стерилизовать медицинские инструменты и приборы, обеззараживать водоемы или использовать в рециркуляторах воздуха — это, безусловно, поможет в борьбе с пандемией.
https://ria.ru/20201008/mifi-1578630937.html
https://ria.ru/20201211/mifi-1588368048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мгу имени м. в. ломоносова, здоровье, химия, рак, биология, коронавирус covid-19, коронавирус sars, москва
08:00 25.11.2021 (обновлено: 11:27 25.11.2021)
 

Убийственный свет. Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
Москва, 25 ноя — РИА Новости, Алексей Огнев. В мире активно развивается одно из высокотехнологичных направлений борьбы с инфекциями и раком — с помощью чувствительных к свету веществ, или фотосенсибилизаторов. На днях об успешных экспериментах в этой области сообщили российские ученые, придумавшие, как обезвредить коронавирус SARS-CoV-2 в окружающей среде.

Кислород-убийца

Раковые клетки, а также вредоносные бактерии и вирусы истребляют синглетным кислородом — молекулами в особом состоянии, легко повреждающими белки, нуклеиновые кислоты и ненасыщенные жирные в липидах. В частности, они пробивают поры в плазматической мембране бактерий.
Синглетный кислород порождают фотосенсибилизаторы. Наиболее эффективны те, что поглощают излучение в красной области спектра. Особенно в диапазоне 685-690 нанометров — на границе с инфракрасной зоной. Такой свет отличается высокой проникающей способностью. Его легко получить посредством лазеров, светодиодов или галогеновой лампы. Иногда годятся и солнечные лучи.
Фотосенсибилизатор поглощает квант света, переходит в возбужденное состояние и передает полученную энергию молекулам кислорода, которые из триплетных превращаются в синглетные. Это работает в разных средах, ведь газ растворен в тканях организма, содержится в воздухе и в воде.
На этом основан один из наиболее перспективных методов лечения рака — фотодинамическая терапия (ФДТ). Молекулы фотосенсибилизатора вводят в организм, они проникают в злокачественные клетки, затем опухолевую ткань облучают лазером. Синглетный кислород запускает апоптоз — самоубийство клетки. Фотосенсибилизатор в митохондриях разрушает структуры органеллы, а в ядре — повреждает ДНК. Кроме того, разрушение мембраны клетки вызывает некроз.
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 09:00Наука
Лечение сложных форм рака: новые достижения российских ученых
Для ФДТ применяют десятки фотосенсибилизаторов. Самые многообещающие — те, что можно адресно направить в злокачественные клетки. Их пока еще только разрабатывают.
Кроме того, фотосенсибилизаторы широко используются службами переливания крови для обеззараживания донорской плазмы, в стоматологии — для дезинфекции зубных каналов, а также при лечении гнойных ран и ожогов, инфекций кожи и слизистых.
Фотосенсибилизатор, убийственный для микробов и вирусов, безопасен для организма. Дело в том, что чувствительность клеток животных, включая человека, к этим веществам на два порядка ниже, чем у микроорганизмов. Поверхность бактерий заряжена отрицательно и электростатически притягивает катионные соединения, в том числе фотосенсибилизаторы. У вирусов также есть отрицательно заряженные области.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 09:00Наука
Свет, убивающий бактерии. Альтернативу антибиотикам создают в России

Облысевший вирус

Российские ученые давно занимаются фотодинамической инактивацией патогенов, в частности вируса птичьего гриппа и ключевых больничных штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам: псевдомонад, клебсиелл, ацинетобактеров.
Логично было попробовать этот метод и против коронавируса. В итоге сотрудники кафедры биофизики МГУ вместе с коллегами из ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) и Федерального научно-клинического центра ФМБА (Москва) совершили настоящее открытие.
С помощью молекулярного моделирования исследователи сравнили способность разных катионных фотосенсибилизаторов связываться со спайковыми белками SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Выяснилось, что оптимальный вариант — октакис(холинил)фталоцианин цинка.
© Владимир Фёдоров, МГУ [Адаптировано из публикации в журнале Viruses]Точки связывания фотосенсибилизатора с S-белком коронавируса SARS-CoV-2
Сайты связывания фталоцианина с S-белком коронавируса SARS-CoV-2
© Владимир Фёдоров, МГУ [Адаптировано из публикации в журнале Viruses]
Точки связывания фотосенсибилизатора с S-белком коронавируса SARS-CoV-2
"Мы уже видели, как в результате фотодинамического обеззараживания "лысеет" вирус птичьего гриппа: у него отваливаются шипы, — рассказывает Марина Страховская, ведущий научный сотрудник кафедры биофизики МГУ. — Задача была в том, чтобы найти мишень на поверхности коронавируса, за которую может зацепиться фотосенсибилизатор. Допустим, мы хотим поразить мишень из лука, но стрелы пролетают максимум пять метров, а мишень расположена в десяти метрах от нас. Синглетный кислород — такая стрела. У него ограниченный пробег в водной среде — он очень быстро дезактивируется молекулами воды. Поэтому нужно, чтобы вещество, генерирующее синглетный кислород, находилось недалеко от мишени. Мы обнаружили, что на сочленении ножки и головки шипа коронавируса сосредоточены аминокислоты с отрицательным зарядом. К ним и прилипают положительно заряженные молекулы фотосенсибилизатора. Синглетный кислород не только разрушает спайковый белок, но и успевает добежать до мембраны вируса и повредить ее".
© Пресс-служба биологического факультета МГУСотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, принимавшие участие в работе (слева направо): д.б.н., в.н.с. М. Г. Страховская, д.ф.-м.н., в.н.с. И. Б. Коваленко, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой биофизики А. Б. Рубин, м.н.с. Е. Г. Холина, к.б.н., с.н.с. С. С. Хрущев, к.ф.-м.н., н.с. В. А. Федоров
Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, принимавшие участие в работе (слева направо): д.б.н., в.н.с. М.Г. Страховская, д.ф.-м.н., в.н.с. И.Б. Коваленко, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой биофизики А.Б.Рубин, м.н.с. Е.Г. Холина, к.б.н., с.н.с. С.С. Хрущев, к.ф.-м.н., н.с. В.А. Федоров
© Пресс-служба биологического факультета МГУ
Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, принимавшие участие в работе (слева направо): д.б.н., в.н.с. М. Г. Страховская, д.ф.-м.н., в.н.с. И. Б. Коваленко, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой биофизики А. Б. Рубин, м.н.с. Е. Г. Холина, к.б.н., с.н.с. С. С. Хрущев, к.ф.-м.н., н.с. В. А. Федоров
Ученые провели серию экспериментов в водной среде, где содержалось 100 тысяч вирионов на миллилитр. В суспензию добавляли фотосенсибилизатор, освещали красными светодиодами и добились того, что вирусные частицы полностью потеряли способность заражать животные клетки и размножаться. Светили с интенсивностью 10–15 милливат на квадратный сантиметр, концентрация фотосенсибилизатора в воде — всего один-пять микромолей на литр. Это очень мало и совсем не опасно для человека.
Ученые сообщили об этом открытии в журнале Viruses. Пока все на стадии лабораторных экспериментов, однако перспективы очень заманчивые. Можно стерилизовать медицинские инструменты и приборы, обеззараживать водоемы или использовать в рециркуляторах воздуха — это, безусловно, поможет в борьбе с пандемией.
 
НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваЗдоровьеХимияракбиологияКоронавирус COVID-19Коронавирус SARSМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестерина