18:30 25.11.2021 (обновлено: 18:35 25.11.2021)
Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"
Президент Вучич: Сербия ожидает получения российских ПТРК "Корнет" до конца года
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"
БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
"Мы разговаривали и о военно-техническом сотрудничестве, и я ознакомил его с разными переменами отношения сил в регионе… Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК "Корнет" - пусковые установки и ракеты для них для действий против бронетехники, очень важные на нашей территории", - сказал президент Сербии.
"Будут и другие важные, большие вещи, представляющие стратегический интерес для республики Сербии в будущем. И это не в далеком будущем", - отметил Вучич.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.