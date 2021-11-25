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Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"
Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 25.11.2021
Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"
Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:30
2021-11-25T18:35
сочи
сербия
владимир путин
александр вучич
птрк "корнет"
россия
европа
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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи."Будут и другие важные, большие вещи, представляющие стратегический интерес для республики Сербии в будущем. И это не в далеком будущем", - отметил Вучич.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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сочи, сербия, владимир путин, александр вучич, птрк "корнет", россия, европа, миг-29, ми-35, панцирь-с1
18:30 25.11.2021 (обновлено: 18:35 25.11.2021)
 
Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"

Президент Вучич: Сербия ожидает получения российских ПТРК "Корнет" до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"
Бронеавтомобиль Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
"Мы разговаривали и о военно-техническом сотрудничестве, и я ознакомил его с разными переменами отношения сил в регионе… Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК "Корнет" - пусковые установки и ракеты для них для действий против бронетехники, очень важные на нашей территории", - сказал президент Сербии.
"Будут и другие важные, большие вещи, представляющие стратегический интерес для республики Сербии в будущем. И это не в далеком будущем", - отметил Вучич.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
15:17
Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем
 
СочиСербияВладимир ПутинАлександр ВучичПТРК "Корнет"РоссияЕвропаМиГ-29Ми-35Панцирь-С1
 
 
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