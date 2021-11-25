https://ria.ru/20211125/kornet-1760774750.html

Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"

Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 25.11.2021

Вучич сообщил о поставках в Сербию российских ПТРК "Корнет"

Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:30

2021-11-25T18:30

2021-11-25T18:35

сочи

сербия

владимир путин

александр вучич

птрк "корнет"

россия

европа

миг-29

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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи."Будут и другие важные, большие вещи, представляющие стратегический интерес для республики Сербии в будущем. И это не в далеком будущем", - отметил Вучич.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20211125/putin-1760725434.html

сочи

сербия

россия

европа

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сочи, сербия, владимир путин, александр вучич, птрк "корнет", россия, европа, миг-29, ми-35, панцирь-с1