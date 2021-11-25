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В Тульской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

В Тульской области отменили QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 25.11.2021

В Тульской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в частности, отменяется требование предъявлять QR-коды... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:10

2021-11-25T19:10

2021-11-25T19:24

распространение коронавируса

общество

тульская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в частности, отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров, а кафе и ресторанам можно работать ночью, сообщает правительство региона.Губернатор внес изменения в Указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"."Исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений главного санитарного врача Тульской области отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Также разрешается оказание услуг в общепите в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 3 дня", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что послабления вступают в силу с момента опубликования указа, то есть с 25 ноября."Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек. Проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода", - информирует правительство региона.С 22 октября в Тульской области были введены QR-коды для посещения бильярдных и боулингов, музеев, музеев-заповедников, кинотеатров, выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также спортивных мероприятий. Позже власти решили ввести QR-коды для заселяющихся в местные гостиницы в период нерабочих дней, а также для посетителей торгово-развлекательных центров.

https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html

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общество, тульская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, алексей дюмин