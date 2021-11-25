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Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:40

2021-11-25T13:40

2021-11-25T14:19

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ПЯТИГОРСК, 25 ноя — РИА Новости. Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания."Да, не приняли. За — 30, против — 12, воздержались — четыре", — сказали там, добавив, что для одобрения нужны 35 голосов.Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.Прежде чем начнется обсуждение в Госдуме, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнется подготовка к первому чтению.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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