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Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Магаданской областной Думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:53
2021-11-25T08:53
2021-11-25T08:53
распространение коронавируса
общество
магаданская областная дума
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МАГАДАН, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной Думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов, сообщает в четверг официальный сайт главного законотворческого органа региона."Колымские парламентарии выразили поддержку поправкам в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Изменения направлены на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя COVID-19 и повышение статуса и роли санитарных врачей", - говорится в сообщении.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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РИА Новости
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общество, магаданская областная дума, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты магаданской облдумы поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах