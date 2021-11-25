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Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021

Магаданские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Магаданской областной Думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:53

2021-11-25T08:53

2021-11-25T08:53

распространение коронавируса

общество

магаданская областная дума

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МАГАДАН, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной Думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов, сообщает в четверг официальный сайт главного законотворческого органа региона."Колымские парламентарии выразили поддержку поправкам в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Изменения направлены на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя COVID-19 и повышение статуса и роли санитарных врачей", - говорится в сообщении.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская областная дума, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии