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В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта - РИА Новости, 25.11.2021
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта
Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:27
2021-11-25T14:27
2021-11-25T14:27
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КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и вакцинированным военнослужащим, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт пропускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и республиканским QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан QR-код единого образца, который выдают имеющим медицинский отвод от вакцинации жителям).С момента введения QR-кодов на транспорте жители республики часто жаловались на то, что ущемленными в правах оказались привившиеся первым компонентом вакцины (код выдают только после полного курса вакцинации), а также военнослужащие (в том числе только что вышедшие в запас), которым не выдавали QR-коды, несмотря на пройденную в армии вакцинацию.Привившимся первой дозой или однокомпонентной вакциной код дается на 24 дня – на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Этот временный QR-код выдается только на бумаге (на медзаключениях, справках).Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в поликлинику, к которой прикреплены по месту регистрации и где получат региональный QR-код по аналогии с гражданами, имеющими медотвод.Республиканский QR-код, как уточняется, будет действителен только в общественном транспорте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта
QR-код в Татарстане выдадут имеющим медотвод и привитым от COVID-19 одним компонентом
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости.
Республиканский QR-код в Татарстане
с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и вакцинированным военнослужащим, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт пропускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и республиканским QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан QR-код единого образца, который выдают имеющим медицинский отвод от вакцинации жителям).
С момента введения QR-кодов на транспорте жители республики часто жаловались на то, что ущемленными в правах оказались привившиеся первым компонентом вакцины (код выдают только после полного курса вакцинации), а также военнослужащие (в том числе только что вышедшие в запас), которым не выдавали QR-коды, несмотря на пройденную в армии вакцинацию.
"Теперь коды даются не только тем, у кого есть медотвод, но и тем, кто привился первой дозой или однокомпонентной вакциной, а также военным", - пояснили нововведения в пресс-службе правительства республики.
Привившимся первой дозой или однокомпонентной вакциной код дается на 24 дня – на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Этот временный QR-код выдается только на бумаге (на медзаключениях, справках).
Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в поликлинику, к которой прикреплены по месту регистрации и где получат региональный QR-код по аналогии с гражданами, имеющими медотвод.
Республиканский QR-код, как уточняется, будет действителен только в общественном транспорте.