Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/kod-1760714882.html
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта - РИА Новости, 25.11.2021
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта
Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:27
2021-11-25T14:27
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:148:2457:1530_1920x0_80_0_0_75633854b1de552a7997cbd321c95962.jpg
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и вакцинированным военнослужащим, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт пропускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и республиканским QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан QR-код единого образца, который выдают имеющим медицинский отвод от вакцинации жителям).С момента введения QR-кодов на транспорте жители республики часто жаловались на то, что ущемленными в правах оказались привившиеся первым компонентом вакцины (код выдают только после полного курса вакцинации), а также военнослужащие (в том числе только что вышедшие в запас), которым не выдавали QR-коды, несмотря на пройденную в армии вакцинацию.Привившимся первой дозой или однокомпонентной вакциной код дается на 24 дня – на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Этот временный QR-код выдается только на бумаге (на медзаключениях, справках).Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в поликлинику, к которой прикреплены по месту регистрации и где получат региональный QR-код по аналогии с гражданами, имеющими медотвод.Республиканский QR-код, как уточняется, будет действителен только в общественном транспорте.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:0:2109:1581_1920x0_80_0_0_d72e3aa9547bb5859098162a49db7ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:27 25.11.2021
 
В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта

QR-код в Татарстане выдадут имеющим медотвод и привитым от COVID-19 одним компонентом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и вакцинированным военнослужащим, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт пропускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и республиканским QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан QR-код единого образца, который выдают имеющим медицинский отвод от вакцинации жителям).
С момента введения QR-кодов на транспорте жители республики часто жаловались на то, что ущемленными в правах оказались привившиеся первым компонентом вакцины (код выдают только после полного курса вакцинации), а также военнослужащие (в том числе только что вышедшие в запас), которым не выдавали QR-коды, несмотря на пройденную в армии вакцинацию.
"Теперь коды даются не только тем, у кого есть медотвод, но и тем, кто привился первой дозой или однокомпонентной вакциной, а также военным", - пояснили нововведения в пресс-службе правительства республики.
Привившимся первой дозой или однокомпонентной вакциной код дается на 24 дня – на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Этот временный QR-код выдается только на бумаге (на медзаключениях, справках).
Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в поликлинику, к которой прикреплены по месту регистрации и где получат региональный QR-код по аналогии с гражданами, имеющими медотвод.
Республиканский QR-код, как уточняется, будет действителен только в общественном транспорте.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестерина