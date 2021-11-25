https://ria.ru/20211125/kod-1760714882.html

В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта

В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта - РИА Новости, 25.11.2021

В Татарстане расширили список для выдачи QR-кода для транспорта

Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:27

2021-11-25T14:27

2021-11-25T14:27

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:148:2457:1530_1920x0_80_0_0_75633854b1de552a7997cbd321c95962.jpg

КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Республиканский QR-код в Татарстане с 26 ноября будут выдавать не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям и вакцинированным военнослужащим, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт пропускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и республиканским QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан QR-код единого образца, который выдают имеющим медицинский отвод от вакцинации жителям).С момента введения QR-кодов на транспорте жители республики часто жаловались на то, что ущемленными в правах оказались привившиеся первым компонентом вакцины (код выдают только после полного курса вакцинации), а также военнослужащие (в том числе только что вышедшие в запас), которым не выдавали QR-коды, несмотря на пройденную в армии вакцинацию.Привившимся первой дозой или однокомпонентной вакциной код дается на 24 дня – на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Этот временный QR-код выдается только на бумаге (на медзаключениях, справках).Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в поликлинику, к которой прикреплены по месту регистрации и где получат региональный QR-код по аналогии с гражданами, имеющими медотвод.Республиканский QR-код, как уточняется, будет действителен только в общественном транспорте.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии