В Нижегородской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общепите, кино и фитнесе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнформационный плакат на двери кафе в Новосибирске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о смягчении коронавирусных ограничений в регионе - общепит, кино, фитнес и гостиницы с 26 ноября смогут сами решать, оставить ли пропуск по QR-кодам.
"Сегодня, ровно через месяц после введения в Нижегородской области (с 25 октября по 7 ноября) нерабочих дней из-за COVID, я подписал указ… мы можем позволить себе послабления", - сказал Никитин, выступая на заседании законодательного собрания региона в четверг.
В своем Instagram глава региона написал, что сейчас количество коек, занятых больными коронавирусом в регионе, снизилось с 9,7 тысячи до 6,1 тысячи. "Считаем, что текущий момент позволяет смягчить ряд ограничений. Но сохраняется сама система куар-кодов и мультипассов. Если положение изменится - придётся опять реагировать. Но пока ситуация позволяет оставить допуск по куар-кодам и мультипассам только для массовых мероприятий, объектов спорта, ТЦ и ТРЦ, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций", - написал Никитин.
Он сообщил, что "общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам". Если организация оставит QR-коды, то для нее будут сняты некоторые ограничения.
"Так, для театров и концертов со входом по кодам отменится запрет на антракты и буфеты, увеличится заполняемость до 70%. Для общепита, если вход по кодам, снимется запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также не будет ограничений по режиму работы (остальные с 1 по 30 декабря работают с 6.00 до 23.59). В кинотеатрах, если вход по кодам, будет допускаться 100% рассадка вместо 60%", - подчеркнул губернатор.
Изменения вступают в силу с 26 ноября.
С 8 ноября QR-коды необходимы в Нижегородской области для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений.