https://ria.ru/20211125/kitay-1760671028.html

Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний

Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 25.11.2021

Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний

Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:31

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сша

китай

министерство торговли сша

цены на нефть

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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.В среду правительство США внесло ряд китайских компаний в черный список из "соображений национальной безопасности и внешней политики", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства торговли США."США обобщили понятие национальной безопасности и произвольно ввели санкции. У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу", - сказала она.Шу Цзюэтин подчеркнула, что новый санкционный список, выпущенный министерством торговли США, не выгоден ни США, ни Китаю, не способствует обеспечению безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также восстановлению мировой экономики.На прошлой неделе состоялся виртуальный саммит лидеров КНР и США , главы государств обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений, высказали позиции по торгово-экономическому сотрудничеству, обменялись мнениями по международным проблемам.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/kitay-1760600470.html

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сша, китай, министерство торговли сша, цены на нефть