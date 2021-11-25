https://ria.ru/20211125/kitay-1760671028.html
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 25.11.2021
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний
Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:31
2021-11-25T11:31
2021-11-25T11:34
сша
китай
министерство торговли сша
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755813488_109:381:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ff4faf98c1d16345a69731e54b96552.jpg
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.В среду правительство США внесло ряд китайских компаний в черный список из "соображений национальной безопасности и внешней политики", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства торговли США."США обобщили понятие национальной безопасности и произвольно ввели санкции. У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу", - сказала она.Шу Цзюэтин подчеркнула, что новый санкционный список, выпущенный министерством торговли США, не выгоден ни США, ни Китаю, не способствует обеспечению безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также восстановлению мировой экономики.На прошлой неделе состоялся виртуальный саммит лидеров КНР и США , главы государств обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений, высказали позиции по торгово-экономическому сотрудничеству, обменялись мнениями по международным проблемам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/kitay-1760600470.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755813488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2fd4a3a74cb54a2278f0784a3ab5d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, министерство торговли сша, цены на нефть
11:31 25.11.2021 (обновлено: 11:34 25.11.2021)
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний
Министр коммерции Китая Шу Цзюэтин: Китай против санкций США в отношении компаний из КНР