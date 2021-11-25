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Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 25.11.2021
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний
Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:31
2021-11-25T11:34
сша
китай
министерство торговли сша
цены на нефть
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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.В среду правительство США внесло ряд китайских компаний в черный список из "соображений национальной безопасности и внешней политики", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства торговли США."США обобщили понятие национальной безопасности и произвольно ввели санкции. У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу", - сказала она.Шу Цзюэтин подчеркнула, что новый санкционный список, выпущенный министерством торговли США, не выгоден ни США, ни Китаю, не способствует обеспечению безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также восстановлению мировой экономики.На прошлой неделе состоялся виртуальный саммит лидеров КНР и США , главы государств обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений, высказали позиции по торгово-экономическому сотрудничеству, обменялись мнениями по международным проблемам.
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сша, китай, министерство торговли сша, цены на нефть
11:31 25.11.2021 (обновлено: 11:34 25.11.2021)
 
Пекин выразил протест из-за санкций США в отношении китайских компаний

Министр коммерции Китая Шу Цзюэтин: Китай против санкций США в отношении компаний из КНР

© AP Photo / Ng Han GuanМужчина стоит возле рекламы смартфонов 5G в Пекине
Мужчина стоит возле рекламы смартфонов 5G в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Китайская сторона решительно выступает против новых санкций США в отношении компаний КНР, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
В среду правительство США внесло ряд китайских компаний в черный список из "соображений национальной безопасности и внешней политики", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства торговли США.
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"США обобщили понятие национальной безопасности и произвольно ввели санкции. У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу", - сказала она.
Шу Цзюэтин подчеркнула, что новый санкционный список, выпущенный министерством торговли США, не выгоден ни США, ни Китаю, не способствует обеспечению безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также восстановлению мировой экономики.
На прошлой неделе состоялся виртуальный саммит лидеров КНР и США , главы государств обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений, высказали позиции по торгово-экономическому сотрудничеству, обменялись мнениями по международным проблемам.
 
СШАКитайМинистерство торговли СШАЦены на нефть
 
 
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