https://ria.ru/20211125/kirov-1760660624.html

В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки

В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки - РИА Новости, 25.11.2021

В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки

Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:35

2021-11-25T10:35

2021-11-25T10:35

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Около 22.00 23 ноября на общем балконе лестничного марша дома на улице Грибоедова в Кирове нашли тело 19-летней девушки, оно было завернуто в ковер и пакеты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Следователям удалось установить лицо, вероятно, причастное к убийству девушки. Им оказался ее 35-летний знакомый, ранее судимый за убийство. По версии следствия, в конце сентября они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина задушил девушку. После чего завернул тело погибшей в пакеты и ковер. Некоторое время он хранил тело в кладовке, затем вынес на общий балкон дома", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html

кировская область

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия