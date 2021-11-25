Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/kirov-1760660624.html
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки - РИА Новости, 25.11.2021
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки
Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:35
2021-11-25T10:35
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Около 22.00 23 ноября на общем балконе лестничного марша дома на улице Грибоедова в Кирове нашли тело 19-летней девушки, оно было завернуто в ковер и пакеты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Следователям удалось установить лицо, вероятно, причастное к убийству девушки. Им оказался ее 35-летний знакомый, ранее судимый за убийство. По версии следствия, в конце сентября они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина задушил девушку. После чего завернул тело погибшей в пакеты и ковер. Некоторое время он хранил тело в кладовке, затем вынес на общий балкон дома", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html
кировская область
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
10:35 25.11.2021
 
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки

В Кирове задержали мужчину, убившего девушку и завернувшего ее тело в ковер

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Около 22.00 23 ноября на общем балконе лестничного марша дома на улице Грибоедова в Кирове нашли тело 19-летней девушки, оно было завернуто в ковер и пакеты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Следователям удалось установить лицо, вероятно, причастное к убийству девушки. Им оказался ее 35-летний знакомый, ранее судимый за убийство. По версии следствия, в конце сентября они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина задушил девушку. После чего завернул тело погибшей в пакеты и ковер. Некоторое время он хранил тело в кладовке, затем вынес на общий балкон дома", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос о его аресте.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 17:18
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
 
ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)КировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестерина