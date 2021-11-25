https://ria.ru/20211125/kirov-1760660624.html
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки - РИА Новости, 25.11.2021
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки
Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:35
2021-11-25T10:35
2021-11-25T10:35
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Тело задушенной девушки, завернутое в ковер, обнаружено на балконе в Кирове, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Около 22.00 23 ноября на общем балконе лестничного марша дома на улице Грибоедова в Кирове нашли тело 19-летней девушки, оно было завернуто в ковер и пакеты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Следователям удалось установить лицо, вероятно, причастное к убийству девушки. Им оказался ее 35-летний знакомый, ранее судимый за убийство. По версии следствия, в конце сентября они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина задушил девушку. После чего завернул тело погибшей в пакеты и ковер. Некоторое время он хранил тело в кладовке, затем вынес на общий балкон дома", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html
кировская область
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
В Кирове нашли завернутое в ковер тело девушки
В Кирове задержали мужчину, убившего девушку и завернувшего ее тело в ковер