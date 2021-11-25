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В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 25.11.2021
В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
Мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, задержали в Чебоксарах, сообщает следственное... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:34
2021-11-25T16:34
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, задержали в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, днем 24 ноября в одном из магазинов города Чебоксары злоумышленник подошел к двум девочкам в возрасте 10 и 11 лет и, пользуясь малолетним возрастом потерпевших, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера."Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении 74-летнего жителя города Чебоксары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В ближайшее время следователем будет возбуждено перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20211115/iznasilovanie-1759044109.html
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
16:34 25.11.2021
 
В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек

В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек в магазине

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, задержали в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, днем 24 ноября в одном из магазинов города Чебоксары злоумышленник подошел к двум девочкам в возрасте 10 и 11 лет и, пользуясь малолетним возрастом потерпевших, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 03:24
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
"Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении 74-летнего жителя города Чебоксары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ближайшее время следователем будет возбуждено перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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