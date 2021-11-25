https://ria.ru/20211125/istrebiteli-1760751296.html

В России модернизируют истребители МиГ-31

В России модернизируют истребители МиГ-31 - РИА Новости, 25.11.2021

В России модернизируют истребители МиГ-31

Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:02

2021-11-25T17:02

2021-11-25T18:11

безопасность

нижний новгород

миг-31

алексей криворучко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.Сейчас капитальный ремонт этих самолетов с глубоким усовершенствованием до уровня МиГ-31БМ — основная задача предприятия. Работа идет с 2007 года.Как сообщили представители "Сокола", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю.Кроме того, в одном из вариантов улучшения МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания.Как подчеркнули на заводе, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих.На МиГ-31 при модернизации полностью меняют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нем заменяют участки, подвергшиеся коррозии, — в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50 процентов. На машинах полностью меняют проводку и все резиновые вставки, а также фонарь кабины.По словам представителя предприятия, с момента поступления самолета на капитальный ремонт с модернизацией до его отлета проходит менее года.Криворучко посетил "Сокол" 25 ноября в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород, осмотрел производство и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759079107.html

https://ria.ru/20210829/rakety-1747739212.html

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безопасность, нижний новгород, миг-31, алексей криворучко, россия