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В России модернизируют истребители МиГ-31
В России модернизируют истребители МиГ-31 - РИА Новости, 25.11.2021
В России модернизируют истребители МиГ-31
Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:02
2021-11-25T18:11
безопасность
нижний новгород
миг-31
алексей криворучко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.Сейчас капитальный ремонт этих самолетов с глубоким усовершенствованием до уровня МиГ-31БМ — основная задача предприятия. Работа идет с 2007 года.Как сообщили представители "Сокола", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю.Кроме того, в одном из вариантов улучшения МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания.Как подчеркнули на заводе, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих.На МиГ-31 при модернизации полностью меняют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нем заменяют участки, подвергшиеся коррозии, — в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50 процентов. На машинах полностью меняют проводку и все резиновые вставки, а также фонарь кабины.По словам представителя предприятия, с момента поступления самолета на капитальный ремонт с модернизацией до его отлета проходит менее года.Криворучко посетил "Сокол" 25 ноября в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород, осмотрел производство и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html
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безопасность, нижний новгород, миг-31, алексей криворучко, россия
17:02 25.11.2021 (обновлено: 18:11 25.11.2021)
 
В России модернизируют истребители МиГ-31

В России модернизируют истребители-перехватчики МиГ-31

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31
Многоцелевой истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Сейчас капитальный ремонт этих самолетов с глубоким усовершенствованием до уровня МиГ-31БМ — основная задача предприятия. Работа идет с 2007 года.
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Как сообщили представители "Сокола", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю.

"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность", — добавили сотрудники предприятия.

Кроме того, в одном из вариантов улучшения МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания.
Как подчеркнули на заводе, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих.
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На МиГ-31 при модернизации полностью меняют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нем заменяют участки, подвергшиеся коррозии, — в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50 процентов. На машинах полностью меняют проводку и все резиновые вставки, а также фонарь кабины.
По словам представителя предприятия, с момента поступления самолета на капитальный ремонт с модернизацией до его отлета проходит менее года.
Криворучко посетил "Сокол" 25 ноября в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород, осмотрел производство и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.
МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
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