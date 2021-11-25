https://ria.ru/20211125/irak-1760691330.html

Вывозной рейс из Минска для беженцев отложили на неопределенный срок

Вывозной рейс из Минска для беженцев отложили на неопределенный срок - РИА Новости, 25.11.2021

Вывозной рейс из Минска для беженцев отложили на неопределенный срок

Вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака, заявил РИА Новости официальный представитель авиакомпании... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:57

2021-11-25T12:57

2021-11-25T12:57

минск

багдад (город)

мид ирака

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БАГДАД, 25 ноя – РИА Новости. Вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака, заявил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль.Ранее представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минск. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс."Рейс из Минска (в четверг - ред.) был отложен по просьбе МИД Ирака до следующего уведомления", - сообщил Джалиль.По его мнению, причиной отмены рейса может быть желание вывезти как можно больше беженцев."Как известно, самолет Jumbo (Boeing-747) рассчитан на более 400 пассажиров, а цель МИД – увеличить число зарегистрировавшихся мигрантов, желающих вернуться. Мы в Iraqi Airways всего лишь реализуем план и выполняем директивы вышестоящего ведомства", - пояснил Джалиль."Когда нас попросят осуществить рейс, мы будем готовы это сделать", - отметил представитель компании.При этом он отметил, что у него нет сведений о том, состоится ли рейс в субботу.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760567569.html

минск

багдад (город)

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минск, багдад (город), мид ирака, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии