https://ria.ru/20211125/ingushetiya-1760706992.html

В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики

В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики - РИА Новости, 25.11.2021

В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики

Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг приняли в окончательном чтении закон об упразднении Конституционного суда республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:01

2021-11-25T14:01

2021-11-25T14:01

политика

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг приняли в окончательном чтении закон об упразднении Конституционного суда республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.В соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года конституционные и уставные суды субъектов РФ упраздняются до 1 января 2023 года."Депутаты приняли закон в окончательном чтении. Согласно ему, правительство Ингушетии в срок до 1 марта 2022 года должно обеспечить в соответствии с федеральным законодательством завершение мероприятий по ликвидации Конституционного суда Республики Ингушетия как юридического лица", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

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политика, республика ингушетия, россия