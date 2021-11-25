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В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики
В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики - РИА Новости, 25.11.2021
В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики
Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг приняли в окончательном чтении закон об упразднении Конституционного суда республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:01
2021-11-25T14:01
политика
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг приняли в окончательном чтении закон об упразднении Конституционного суда республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.В соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года конституционные и уставные суды субъектов РФ упраздняются до 1 января 2023 года."Депутаты приняли закон в окончательном чтении. Согласно ему, правительство Ингушетии в срок до 1 марта 2022 года должно обеспечить в соответствии с федеральным законодательством завершение мероприятий по ликвидации Конституционного суда Республики Ингушетия как юридического лица", - сказал собеседник агентства.
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политика, республика ингушетия, россия
14:01 25.11.2021
 
В Ингушетии проголосовали за упразднение Конституционного суда республики

Парламент Ингушетии проголосовал за упразднение Конституционного суда республики

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг приняли в окончательном чтении закон об упразднении Конституционного суда республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
В соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года конституционные и уставные суды субъектов РФ упраздняются до 1 января 2023 года.
"Депутаты приняли закон в окончательном чтении. Согласно ему, правительство Ингушетии в срок до 1 марта 2022 года должно обеспечить в соответствии с федеральным законодательством завершение мероприятий по ликвидации Конституционного суда Республики Ингушетия как юридического лица", - сказал собеседник агентства.
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