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Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее - РИА Новости, 25.11.2021
Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
За качественной красной икрой следует идти в официальные магазины компании-производителя или в известные торговые сети, которые получают ветеринарное... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T03:15
2021-11-25T03:15
общество
питание
еда
новый год
покупка
красная икра
россия
светлана строева
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За качественной красной икрой следует идти в официальные магазины компании-производителя или в известные торговые сети, которые получают ветеринарное свидетельство, рассказала агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.По ее словам, при покупке следует обращать внимание на крышку банки, на которой должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные об изготовителе, а также на этикетку. На ней указан состав, ГОСТ (или ТУ), штрих-код, который, кстати, легко проверить с помощью специальной мобильного приложения, пояснила Строева.В составе красной лососевой икры не должно быть рыбного бульона, жира, водорослей, отмечает собеседница агентства. Что касается внешнего вида икры, что качественные икринки должны быть шарообразной формы, с зародышевым ядром, похожим на глазок, в полупрозрачной оболочке, а желточная масса должна оставаться полужидкой и оранжево-красного цвета, объяснила собеседница агентства.Конечно, стоит обращать внимание и на цены, отметила Строева. Сравнить стоимость можно через мобильные приложения, которые отслеживают и подбирают нужный товар с минимальной стоимостью в ближайших магазинах, посоветовала эксперт."Если покупать икру в последнюю неделю перед Новым годом — цена будет значительно выше, чем при покупке в конце ноября или начале декабря", — предупредила Строева.
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общество, питание, еда, новый год, покупка, красная икра, россия, светлана строева, русский рыбный мир
03:15 25.11.2021
 
Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее

Эксперт Строева: покупать красную икру нужно в известных торговых сетях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За качественной красной икрой следует идти в официальные магазины компании-производителя или в известные торговые сети, которые получают ветеринарное свидетельство, рассказала агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.
По ее словам, при покупке следует обращать внимание на крышку банки, на которой должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные об изготовителе, а также на этикетку. На ней указан состав, ГОСТ (или ТУ), штрих-код, который, кстати, легко проверить с помощью специальной мобильного приложения, пояснила Строева.
В составе красной лососевой икры не должно быть рыбного бульона, жира, водорослей, отмечает собеседница агентства. Что касается внешнего вида икры, что качественные икринки должны быть шарообразной формы, с зародышевым ядром, похожим на глазок, в полупрозрачной оболочке, а желточная масса должна оставаться полужидкой и оранжево-красного цвета, объяснила собеседница агентства.
Конечно, стоит обращать внимание и на цены, отметила Строева. Сравнить стоимость можно через мобильные приложения, которые отслеживают и подбирают нужный товар с минимальной стоимостью в ближайших магазинах, посоветовала эксперт.
"Если покупать икру в последнюю неделю перед Новым годом — цена будет значительно выше, чем при покупке в конце ноября или начале декабря", — предупредила Строева.
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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ОбществоПитаниеЕдаНовый годПокупкаКрасная икраРоссияСветлана СтроеваРусский рыбный мир
 
 
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