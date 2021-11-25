https://ria.ru/20211125/ikony-1760665845.html

Кехман прояснил ситуацию с иконами и мощами в МХАТ

Кехман прояснил ситуацию с иконами и мощами в МХАТ - РИА Новости, 25.11.2021

Кехман прояснил ситуацию с иконами и мощами в МХАТ

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости о том, что в Русской православной церкви ничего не знали о передаче мощей и двух... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:03

2021-11-25T11:03

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости о том, что в Русской православной церкви ничего не знали о передаче мощей и двух икон во МХАТ по просьбе бывшего худрука театра Эдуарда Боякова.Ранее генеральный директор театра сообщил, что в театре действительно существует комната с иконами и святыми мощами, обнаружив которую он был удивлён, так как для него неясны как цели существования данного помещения, так и то, что могло происходить в его стенах.В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля Храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе Боякова."Вроде бы понимание, кому возвращать мощи и иконы, есть, но когда я попытался позвонить священнику, который адресовал мне письмо, он не взял трубку. Я ему звонил, он не перезванивал. Потом у меня просто не было времени этим заниматься. Пока что обратной связи нет", - сообщил Кехман РИА НовостиКроме того, новый гендиректор МХАТа сообщил, что намерен подождать до тех пор, пока кто-либо еще не обратится в театр с просьбой о возвращении мощей и икон. По мнению Кехмана, это поможет пролить свет на сложившуюся ситуацию.Кехман отметил, что по поводу комнаты с мощами и иконами он общался не только с патриархом Кириллом, но также с митрополитом Варсонофием в Санкт-Петербурге для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию."Я вчера специально позвонил нашему митрополиту Варсонофию в Санкт-Петербург и спросил его, знает ли он о передаче этих мощей. Он сказал, что, конечно, ничего не знает", - рассказал Кехман РИА Новости.Более того, новый генеральный директор МХАТ заявил, что как только святейший патриарх узнал о существовании в театре комнаты с мощами и иконами, он сказал, что театр нужно "немедленно освятить", на что дал своё благословение."Все, что связано с любым созданием или реконструкцией храма, всегда начинается с благословения правящего архиерея. В Москве это святейший патриарх. Когда после того, как меня назначили, я рассказал ему об этой комнате, первое, что он сказал: "Немедленно нужно освятить театр". Когда мы с архимандритом Алексеем и архидьяконом Константином освящали театр, перед началом освящения патриарх благословил нас по телефону. Полтора часа мы освящали весь театр. Когда мы вошли в эту комнату с иконами и мощами, первыми словами архидьякона Константина было: "Кто благословил здесь это сделать?", - добавил Кехман.Гендиректор театра также ответил на критику в свой адрес, поступившую со стороны священников РПЦ, отметив принцип единоначалия, согласно которому в стране существует как один президент, так и один патриарх, который не знал, что во МХАТе существует комната с мощами и иконами. Священники РПЦ ранее назвали неэтичными действия Кехмана, который рассказом о молельной комнате в МХАТ, представляющем ее в виде "тайной", по их мнению, вынес на публичное обсуждение вопросы чужой веры."Кроме всего прочего, я хочу сказать, что как в церкви, так и в государстве, есть единоначалие. У нас один президент и один патриарх. Однако в связи с тем, что патриарх вообще не знал, что здесь (в театре) происходит, может быть, у этих комментирующих священников другой патриарх?", - подытожил Кехман.По словам гендиректора, использовать театр в несоответствующих его назначению личных целях абсолютно неприемлемо."Как я понимаю, есть некий коллектив, всех членов которого я пока не знаю, который использовал МХАТ кто для чего… Театр - это место, в котором те или иные мероприятия, которые не соответствуют уставу, можно совершать только с разрешения учредителя - Минкультуры. Это все здесь было нарушено, поэтому честно скажу, использовать театр так, как использовали его различные группировки, для меня неприемлемо", - рассказал Кехман агентству.Новый генеральный директор МХАТ отметил, что комнату с иконами и святыми мощами ему показали Бояков и актёр Валентин Клементьев, "это сопровождалось определенными обстоятельствами", о которых он пока не хочет говорить. "Когда я это увидел, то попросил все опечатать и закрыть", - добавил Кехман.Гендиректор МХАТ также добавил, что аналогичная ситуация в своё время сложилась у него в Новосибирском театре, который люди также стали использовать в собственных целях."Когда я слышу некоторые комментарии священников, которые даже не знают ситуации и начинают комментировать те или иные мои действия, могу сказать так: у меня была приблизительно такая же ситуация в Новосибирске, только под другим углом. В связи с тем, что руководитель был не верующий, разные люди использовали это в своих целях. Например, кто-то пользовался бесплатной парковкой театра в Новосибирске, кто-то из олигархов пользовался услугами балетной или оперной труппы или же придумывал те или иные события в театре", - подытожил Кехман.

https://ria.ru/20211123/ikony-1760399395.html

https://realty.ria.ru/20211125/kekhman-1760662514.html

https://ria.ru/20150331/1055658989.html

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