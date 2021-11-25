Россия призвала Польшу прекратить силовые действия против мигрантов

"Мы призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений. Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий, и мы ожидаем от польских властей проведения досконального и заслуживающего доверие расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в ней должностных лиц", - сказала она на брифинге в четверг.