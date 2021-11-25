13:34 25.11.2021 (обновлено: 13:51 25.11.2021)
Россия призвала Польшу прекратить силовые действия против мигрантов
МИД: Россия призывает Польшу прекратить силовые действия в отношении мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Варшаву прекратить силовые действия в отношении мигрантов на границе с Белоруссией и провести тщательные расследования подобных инцидентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений. Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий, и мы ожидаем от польских властей проведения досконального и заслуживающего доверие расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в ней должностных лиц", - сказала она на брифинге в четверг.