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Биография Аркадия Гостева
Биография Аркадия Гостева - РИА Новости, 25.11.2021
Биография Аркадия Гостева
Директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковник полиции Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля 1961 года в Шацком районе Рязанской... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:41
2021-11-25T13:41
справки
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковник полиции Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля 1961 года в Шацком районе Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции Министерства внутренних дел (МВД) СССР по специальности "Правоведение", в 2000 году – 1-й факультет Академии управления МВД России. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера 162 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции Управления внутренних дел (УВД) Советского райисполкома Москвы. Посвятив себя работе в следствии, прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы. В 2001-2003 годах работал в УВД по ЮАО Москвы в должности заместителя начальника управления – начальника штаба.С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка Главного управления внутренних дел (ГУВД) по Москве. С июня 2010 года работал заместителем начальника ГУВД по Москве – начальника штаба. После реорганизации московского главка в апреле 2011 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве.С 16 июня 2012 года – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации. Указом президента РФ от 20 февраля 2016 года присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. 25 ноября 2021 года указом президента РФ Аркадий Гостев назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний. За период несения службы в органах внутренних дел Гостев удостоен многих наград, в числе которых медали "За доблесть в службе", "За боевое содружество", "За безупречную службу", "За отличие в охране общественного порядка", "В память 850-летия Москвы". Аркадий Гостев женат, у него двое сыновей и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новости
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справки, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
13:41 25.11.2021
 

Биография Аркадия Гостева

© Фото : МВД РФАркадий Гостев
Аркадий Гостев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : МВД РФ
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковник полиции Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля 1961 года в Шацком районе Рязанской области.
В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции Министерства внутренних дел (МВД) СССР по специальности "Правоведение", в 2000 году – 1-й факультет Академии управления МВД России.
На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера 162 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции Управления внутренних дел (УВД) Советского райисполкома Москвы.
Посвятив себя работе в следствии, прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы.
В 2001-2003 годах работал в УВД по ЮАО Москвы в должности заместителя начальника управления – начальника штаба.
С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка Главного управления внутренних дел (ГУВД) по Москве.
С июня 2010 года работал заместителем начальника ГУВД по Москве – начальника штаба.
После реорганизации московского главка в апреле 2011 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве.
С 16 июня 2012 года – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации.
Указом президента РФ от 20 февраля 2016 года присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.
25 ноября 2021 года указом президента РФ Аркадий Гостев назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.
За период несения службы в органах внутренних дел Гостев удостоен многих наград, в числе которых медали "За доблесть в службе", "За боевое содружество", "За безупречную службу", "За отличие в охране общественного порядка", "В память 850-летия Москвы".
Аркадий Гостев женат, у него двое сыновей и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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