https://ria.ru/20211125/gostev-1760699231.html

Биография Аркадия Гостева

Биография Аркадия Гостева - РИА Новости, 25.11.2021

Биография Аркадия Гостева

Директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковник полиции Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля 1961 года в Шацком районе Рязанской... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:41

2021-11-25T13:41

2021-11-25T13:41

справки

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковник полиции Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля 1961 года в Шацком районе Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции Министерства внутренних дел (МВД) СССР по специальности "Правоведение", в 2000 году – 1-й факультет Академии управления МВД России. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера 162 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции Управления внутренних дел (УВД) Советского райисполкома Москвы. Посвятив себя работе в следствии, прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы. В 2001-2003 годах работал в УВД по ЮАО Москвы в должности заместителя начальника управления – начальника штаба.С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка Главного управления внутренних дел (ГУВД) по Москве. С июня 2010 года работал заместителем начальника ГУВД по Москве – начальника штаба. После реорганизации московского главка в апреле 2011 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве.С 16 июня 2012 года – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации. Указом президента РФ от 20 февраля 2016 года присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. 25 ноября 2021 года указом президента РФ Аркадий Гостев назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний. За период несения службы в органах внутренних дел Гостев удостоен многих наград, в числе которых медали "За доблесть в службе", "За боевое содружество", "За безупречную службу", "За отличие в охране общественного порядка", "В память 850-летия Москвы". Аркадий Гостев женат, у него двое сыновей и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия