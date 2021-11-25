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В России могут начать работать китайские гиды
В России могут начать работать китайские гиды - РИА Новости, 25.11.2021
В России могут начать работать китайские гиды
Гиды со знанием китайского языка крайне необходимы для сферы путешествий, пишет портал Countryscanner.ru. Дальневосточная ассоциация туризма считает, что сейчас РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:51
2021-11-25T13:51
россия-китай: главное
технологии
китай
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гиды со знанием китайского языка крайне необходимы для сферы путешествий, пишет портал Countryscanner.ru. Дальневосточная ассоциация туризма считает, что сейчас нехватку этого персонала нужно восполнять за счёт людей с видом на жительство в России.Как известно, китайский туристический поток крайне важен для России. Ранее для китайцев разрабатывали множество интересных программ. Туристические операторы считают, что сразу же после восстановления туризма в полном объёме этот поток начнёт восстанавливаться.К тому моменту, когда китайцы захотят приехать на осмотр достопримечательностей России, нужно быть полностью готовым. По словам президента Дальневосточной региональной ассоциации туризма, нехватка гидов-переводчиков сейчас достаточно серьёзная. Можно на официальной основе рассматривать на эту кандидатуру граждан Китая, у которых есть вид на жительство в России. Сейчас российские чиновники активно обсуждают возможности повышения ежегодного дохода от выездного туризма. Зарубежный туристический поток до 2030 года должен увеличиться на 10 миллионов человек. Естественно, здесь этих туристов должен кто-то обслуживать. Зарубежные рынки имеют определенные перспективы и нужно их анализировать.
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технологии, китай, новости - туризм, россия
13:51 25.11.2021
 

В России могут начать работать китайские гиды

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКитайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гиды со знанием китайского языка крайне необходимы для сферы путешествий, пишет портал Countryscanner.ru. Дальневосточная ассоциация туризма считает, что сейчас нехватку этого персонала нужно восполнять за счёт людей с видом на жительство в России.
Как известно, китайский туристический поток крайне важен для России. Ранее для китайцев разрабатывали множество интересных программ. Туристические операторы считают, что сразу же после восстановления туризма в полном объёме этот поток начнёт восстанавливаться.
К тому моменту, когда китайцы захотят приехать на осмотр достопримечательностей России, нужно быть полностью готовым. По словам президента Дальневосточной региональной ассоциации туризма, нехватка гидов-переводчиков сейчас достаточно серьёзная. Можно на официальной основе рассматривать на эту кандидатуру граждан Китая, у которых есть вид на жительство в России. Сейчас российские чиновники активно обсуждают возможности повышения ежегодного дохода от выездного туризма.
Зарубежный туристический поток до 2030 года должен увеличиться на 10 миллионов человек. Естественно, здесь этих туристов должен кто-то обслуживать. Зарубежные рынки имеют определенные перспективы и нужно их анализировать.
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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