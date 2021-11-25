https://ria.ru/20211125/gidy-1760702478.html

В России могут начать работать китайские гиды

В России могут начать работать китайские гиды - РИА Новости, 25.11.2021

В России могут начать работать китайские гиды

Гиды со знанием китайского языка крайне необходимы для сферы путешествий, пишет портал Countryscanner.ru. Дальневосточная ассоциация туризма считает, что сейчас РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:51

2021-11-25T13:51

2021-11-25T13:51

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МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гиды со знанием китайского языка крайне необходимы для сферы путешествий, пишет портал Countryscanner.ru. Дальневосточная ассоциация туризма считает, что сейчас нехватку этого персонала нужно восполнять за счёт людей с видом на жительство в России.Как известно, китайский туристический поток крайне важен для России. Ранее для китайцев разрабатывали множество интересных программ. Туристические операторы считают, что сразу же после восстановления туризма в полном объёме этот поток начнёт восстанавливаться.К тому моменту, когда китайцы захотят приехать на осмотр достопримечательностей России, нужно быть полностью готовым. По словам президента Дальневосточной региональной ассоциации туризма, нехватка гидов-переводчиков сейчас достаточно серьёзная. Можно на официальной основе рассматривать на эту кандидатуру граждан Китая, у которых есть вид на жительство в России. Сейчас российские чиновники активно обсуждают возможности повышения ежегодного дохода от выездного туризма. Зарубежный туристический поток до 2030 года должен увеличиться на 10 миллионов человек. Естественно, здесь этих туристов должен кто-то обслуживать. Зарубежные рынки имеют определенные перспективы и нужно их анализировать.

https://ria.ru/20210813/turizm-1745631004.html

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технологии, китай, новости - туризм, россия