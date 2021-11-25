https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html

Генпрокуратура назвала ликвидацию "Мемориала"* необходимой мерой

Генпрокуратура назвала ликвидацию "Мемориала"* необходимой мерой - РИА Новости, 25.11.2021

Генпрокуратура назвала ликвидацию "Мемориала"* необходимой мерой

Генпрокуратура считает, что ликвидация "Международного Мемориала"* (признан иноагентом) является соразмерной допущенным им нарушениям мерой, передает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:31

2021-11-25T13:31

2021-11-25T13:31

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура считает, что ликвидация "Международного Мемориала"* (признан иноагентом) является соразмерной допущенным им нарушениям мерой, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда РФ."Ликвидация является соразмерной мерой в ответ на допущенные нарушения и необходима для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации", - огласила судья материалы дела.Прокурор указал, что "Мемориал"* неоднократно нарушал требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой. Он настаивает, что этим организация нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.Умышленный характер, по мнению прокуратуры, подтверждается заявлением правления "Мемориала"*, в котором содержится негативная оценка закона об иноагентах.В итоге, отметил представитель прокуратуры в суде, "устойчивое пренебрежение законом препятствует общественному контролю за организацией".Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211118/memorial-1759618334.html

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ссср, москва, генеральная прокуратура рф, мемориал, россия