https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760679232.html

Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе

Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе

Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:11

2021-11-25T12:11

2021-11-25T12:50

генеральная прокуратура рф

россия

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным экстренных служб погибли 10 человек."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особом контроле находится ситуация, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная". По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин для координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего.Кроме того, поставлено на контроль расследование уголовного дела по о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760679886.html

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760646828.html

россия

кемеровская область

белово

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генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе