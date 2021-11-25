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Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе
Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе
Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:11
2021-11-25T12:50
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным экстренных служб погибли 10 человек."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особом контроле находится ситуация, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная". По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин для координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего.Кроме того, поставлено на контроль расследование уголовного дела по о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20211125/shakhta-1760679886.html
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россия
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генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:11 25.11.2021 (обновлено: 12:50 25.11.2021)
 
Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе

Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП с горняками на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным экстренных служб погибли 10 человек.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:16
Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особом контроле находится ситуация, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная". По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в сообщении.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин для координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего.
Кроме того, поставлено на контроль расследование уголовного дела по о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 08:31
Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте
 
Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествияКемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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