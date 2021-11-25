https://ria.ru/20211125/gazoprovod-1760664486.html

Эксперт назвал условие для исключения "Северного потока — 2" из санкций США

Эксперт назвал условие для исключения "Северного потока — 2" из санкций США - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперт назвал условие для исключения "Северного потока — 2" из санкций США

Администрация президента США Джо Байдена может добиться исключения санкций в отношении "Северного потока — 2" из оборонного бюджета, но это будет зависеть от... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:57

2021-11-25T10:57

2021-11-25T12:35

экономика

сша

германия

джо байден

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может добиться исключения санкций в отношении "Северного потока — 2" из оборонного бюджета, но это будет зависеть от того, насколько демократам удастся консолидироваться по этому вопросу, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Издание Foreign Policy сообщило, что администрация Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2" из ежегодного оборонного бюджета страны.По его словам, в принципе, исключение санкций в отношении "Северного потока — 2" из оборонного бюджета возможно, поскольку сейчас у демократов в обеих палатах американского конгресса большинство. При этом Кортунов отметил, что для этого нужна консолидация в рядах американских демократов."Но тут вопрос заключается в том, насколько удастся обеспечить необходимую дисциплину в рядах демократической партии, потому что там тоже есть разные точки зрения. Не все поддерживают позицию администрации. То есть, удастся ли убедить всех демократов, чтобы они солидарно проголосовали за исключение этих санкций из проекта оборонного бюджета", - добавил он.Как пояснил эксперт, если этого не получится, тогда республиканцы победят, перетянут на свою сторону колеблющихся демократов и добьются того, что эти санкции в отношении "Северного потока — 2" останутся в оборонном бюджете США.Согласно публикации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний. В частности, пишет издание, таким образом действующая администрация пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211124/otvet-1760590571.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760474863.html

сша

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-25T10:57 true PT1M46S

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экономика, сша, германия, джо байден, северный поток — 2