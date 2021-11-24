23:13 24.11.2021 (обновлено: 00:01 25.11.2021)
СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
Foreign Policy: Байден добивается исключения санкций против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается через демократов в конгрессе исключить санкции против "Северного потока — 2" из оборонного бюджета страны, пишет Foreign Policy.
По данным издания, на минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома звонили некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету на следующий год с санкциями против компаний, участвующими в проекте.
В частности, таким образом администрация пытается не допустить введения финансовых ограничений для фирм из Германии.
Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".
23 ноября, 18:39В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
Поправки к оборонному бюджету США на 2022 год, содержащие санкции против "Северного потока — 2", внесли шесть сенаторов от Республиканской партии, в том числе член комитета по международным отношениям Джим Риш.
В США с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020 года действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2".
В мае 2021 года Блинкен заявлял, что "в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против (оператора проекта. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре.