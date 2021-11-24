https://ria.ru/20211124/gaz-1760634764.html

СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета

СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета - РИА Новости, 25.11.2021

СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета

Администрация президента США Джо Байдена пытается через демократов в конгрессе исключить санкции против "Северного потока — 2" из оборонного бюджета страны,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-24T23:13

2021-11-24T23:13

2021-11-25T00:01

в мире

сша

германия

джо байден

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается через демократов в конгрессе исключить санкции против "Северного потока — 2" из оборонного бюджета страны, пишет Foreign Policy.По данным издания, на минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома звонили некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету на следующий год с санкциями против компаний, участвующими в проекте.В частности, таким образом администрация пытается не допустить введения финансовых ограничений для фирм из Германии.Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".Поправки к оборонному бюджету США на 2022 год, содержащие санкции против "Северного потока — 2", внесли шесть сенаторов от Республиканской партии, в том числе член комитета по международным отношениям Джим Риш.В США с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020 года действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2".В мае 2021 года Блинкен заявлял, что "в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против (оператора проекта. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре.Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760406819.html

https://ria.ru/20211124/otvet-1760590571.html

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, германия, джо байден, северный поток — 2