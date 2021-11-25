https://ria.ru/20211125/gaz-1760805832.html

В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе

В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе - РИА Новости, 25.11.2021

В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе

Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную президентом Сербии Александром Вучичем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным цену на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:36

2021-11-25T23:36

2021-11-25T23:36

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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную президентом Сербии Александром Вучичем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок."Благодаря договоренности президента Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, мы получили цену в 270 долларов за тысячу кубических метров на следующие шесть месяцев. Это точно самая низкая цена газа в Европе в этом периоде, то есть предстоящей зимой. Это, возможно, самая важная весть для Сербии в этот момент, весть, которая означает надежное снабжение газом, что для наших граждан и хозяйства важнее всего", - написал глава минфина в Facebook.По его словам, это говорит "о способностях нашего президента Александра Вучича, как и о дружеских отношениях между Сербией и Россией, а также личных отношениях двух президентов". Мали отметил, что мало кто ожидал такого успеха, "который гарантирует спокойную зиму и надежное будущее".По словам президента Сербии, и после завершения полугодового периода ожидается приемлемая цена российского газа для Сербии. Вучич добавил, что сэкономленных средств, относительно нынешних биржевых цен топлива, за эти шесть месяцев в сумме около 300 миллионов евро хватит на строительство стадиона национального масштаба.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как говорили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211122/gaz-1760202108.html

https://ria.ru/20211030/gaz-1757049184.html

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экономика, европа, владимир путин, александр вучич, facebook, россия