В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
Глава минфина Сербии Мали назвал полученную от России цену газа самой низкой в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал обнародованную президентом Сербии Александром Вучичем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным цену на природный газ самой низкой в Европе.
В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
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"Благодаря договоренности президента Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, мы получили цену в 270 долларов за тысячу кубических метров на следующие шесть месяцев. Это точно самая низкая цена газа в Европе в этом периоде, то есть предстоящей зимой. Это, возможно, самая важная весть для Сербии в этот момент, весть, которая означает надежное снабжение газом, что для наших граждан и хозяйства важнее всего", - написал глава минфина в Facebook.
По его словам, это говорит "о способностях нашего президента Александра Вучича, как и о дружеских отношениях между Сербией и Россией, а также личных отношениях двух президентов". Мали отметил, что мало кто ожидал такого успеха, "который гарантирует спокойную зиму и надежное будущее".
По словам президента Сербии, и после завершения полугодового периода ожидается приемлемая цена российского газа для Сербии. Вучич добавил, что сэкономленных средств, относительно нынешних биржевых цен топлива, за эти шесть месяцев в сумме около 300 миллионов евро хватит на строительство стадиона национального масштаба.
Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как говорили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.