https://ria.ru/20211125/gaz-1760788922.html

МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим

МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим - РИА Новости, 25.11.2021

МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим

Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:08

2021-11-25T20:08

2021-11-25T20:45

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никола селакович

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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок."Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договоренности о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем еще раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств", - приводит сербское министерство иностранных заявление Селаковича.Отмечается, что последовательная политика Сербии по соблюдению международного права и личные отношения Вучича с мировыми лидерами являются "рецептом долгосрочного развития и благополучия страны"."Сербия благодарна дружеской и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом. Энергетическая стабильность и надежное снабжение газом – условия дальнейшего развития сербской экономики, и Сербия сумеет ценить готовность идти навстречу и понимание РФ и президента Путина, а также подтвердить поддержку нашей многовекторной политики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211123/gaz-1760313926.html

https://ria.ru/20211122/gaz-1760202108.html

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в мире, мид сербии, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, никола селакович