20:08 25.11.2021 (обновлено: 20:45 25.11.2021)
МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим
Глава МИД Сербии Селакович назвал договор о цене на газ с Россией историческим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
"Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договоренности о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем еще раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств", - приводит сербское министерство иностранных заявление Селаковича.
Отмечается, что последовательная политика Сербии по соблюдению международного права и личные отношения Вучича с мировыми лидерами являются "рецептом долгосрочного развития и благополучия страны".
"Сербия благодарна дружеской и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом. Энергетическая стабильность и надежное снабжение газом – условия дальнейшего развития сербской экономики, и Сербия сумеет ценить готовность идти навстречу и понимание РФ и президента Путина, а также подтвердить поддержку нашей многовекторной политики", - говорится в сообщении.
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