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МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим
МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим - РИА Новости, 25.11.2021
МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим
Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:08
2021-11-25T20:45
в мире
мид сербии
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
никола селакович
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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок."Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договоренности о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем еще раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств", - приводит сербское министерство иностранных заявление Селаковича.Отмечается, что последовательная политика Сербии по соблюдению международного права и личные отношения Вучича с мировыми лидерами являются "рецептом долгосрочного развития и благополучия страны"."Сербия благодарна дружеской и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом. Энергетическая стабильность и надежное снабжение газом – условия дальнейшего развития сербской экономики, и Сербия сумеет ценить готовность идти навстречу и понимание РФ и президента Путина, а также подтвердить поддержку нашей многовекторной политики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211123/gaz-1760313926.html
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в мире, мид сербии, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, никола селакович
20:08 25.11.2021 (обновлено: 20:45 25.11.2021)
 
МИД Сербии назвал договор о газе с Россией историческим

Глава МИД Сербии Селакович назвал договор о цене на газ с Россией историческим

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Договор президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим и подтверждает дружеские отношения двух стран, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:21
Президент Сербии оценил выгоду от сотрудничества с Россией по газу
"Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договоренности о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем еще раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств", - приводит сербское министерство иностранных заявление Селаковича.
Отмечается, что последовательная политика Сербии по соблюдению международного права и личные отношения Вучича с мировыми лидерами являются "рецептом долгосрочного развития и благополучия страны".
"Сербия благодарна дружеской и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом. Энергетическая стабильность и надежное снабжение газом – условия дальнейшего развития сербской экономики, и Сербия сумеет ценить готовность идти навстречу и понимание РФ и президента Путина, а также подтвердить поддержку нашей многовекторной политики", - говорится в сообщении.
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В миреМИД СербииРоссияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичНикола Селакович
 
 
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