https://ria.ru/20211125/fsin-1760748049.html

Во ФСИН рассказали о новом главе ведомства

Во ФСИН рассказали о новом главе ведомства - РИА Новости, 25.11.2021

Во ФСИН рассказали о новом главе ведомства

Экс-директор ФСИН РФ Александр Калашников - честный и порядочный офицер, много сделавший для наведения порядка в уголовно-исполнительной системе, а его... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:47

2021-11-25T16:47

2021-11-25T16:47

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Экс-директор ФСИН РФ Александр Калашников - честный и порядочный офицер, много сделавший для наведения порядка в уголовно-исполнительной системе, а его преемника Аркадия Гостева отличают принципиальность, жёсткость и отменная память, заявил РИА Новости член общественного совета ФСИН Антон Цветков.В четверг президент России Владимир Путин уволил Калашникова, назначив на этот пост замглавы МВД РФ генерал-полковника полиции 60-летнего Гостева."Калашников зарекомендовал себя на этом посту с положительной стороны, сделал многое для наведения порядка и чистки рядов. Он честный и порядочный офицер, и с ним было приятно работать", - сказал Цветков.Собеседник сообщил, что знает нового главу ФСИН много лет. "Гостев - честный, порядочный жесткий генерал. У него уникальная способность помнить каждую цифру и любую деталь. Его принципиальность, профессионализм и способность контролировать любую ситуацию достойны восхищения, и, безусловно, для ФСИН и ее честных и профессиональных сотрудников это хорошее событие", - заметил Цветков.Он отметил, что "коррупционерам и бездельникам" теперь придется тяжелее, поскольку кого-то уволят, а "кто-то и сядет".В то же время, констатировал Цветков, для решения проблемы пенитенциарной системы нужно создать конкурентоспособные материально-социальные условия для личного состава, удержать в ней действующих профессионалов и привлечь новых."Пока мало кто готов идти туда работать, проще пойти в полицию или в армию, где денег больше, а работа престижней", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211125/fsin-1760718999.html

https://ria.ru/20211125/spch-1760705437.html

https://ria.ru/20211125/gostev-1760699231.html

россия

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия